Königlicher Besuch im italienischen Ristorante: Nach Hollywood-Star Morgan Freeman, der gleich mehrfach dort zu Abend aß, ist nun auch Spaniens König Felipe VI. im Restaurant Sandro in Palma de Mallorca eingekehrt. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, traf sich der Monarch am Sonntagabend in dem Ecklokal nahe der MM-Redaktion mit vier Freunden zum Abendessen. Felipe besucht anlässlich der Osterwoche derzeit seine Mutter, Alt-Königin Sofía, die sich im Marivent-Palast vor den Toren der Stadt aufhält.

Was das Menü angeht, so entschieden sich der König und seine Freunde für Garnelen-Carpaccio und Vitello Tonnato (kalter Kalbsbraten mit Thunfischsauce) mit Rosmarin-Focaccia, anschließend Pasta "Cacio e Pepe" mit einer typisch römischen Sauce aus gereiftem Pecorino-Käse und schwarzem Pfeffer. Zum Dessert gab es eine Auswahl an Süßspeisen, darunter Pannacotta und Tiramisu.

Felipe VI. (r.) mit Wirt Sandro Putignano.

Es wird damit gerechnet, dass in den kommenden Tagen die gesamte Königsfamilie auf Mallorca eintrifft, also auch Königin Letizia sowie die beiden Töchter Sofía und Leonor. Letztere, Spaniens Kronprinzessin, studiert derzeit am Atlantic College in Wales und hat vom 6. bis zum 16. April Osterferien. Alt-Königin Sofía wird an diesem Montag beim traditionellen Karwochen-Konzert zugunsten der Stiftung Projecte Home in der Kathedrale von Palma zu Gast sein. Auch der Besuch der Ostermesse am Sonntag in dem Gotteshaus hat bei der Königsfamilie Tradition.