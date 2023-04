Sie ist die Schönste auf Mallorca: Unter tosendem Beifall des Publikums hat Valeria Benítez die Krone der Miss World Illes Balears 2023 aus den Händen ihrer Vorgängerin Alba Tarela entgegengenommen. Der Schönheitswettbewerb fand an diesem Sonntagabend im Hipotels Convention Center an der Playa de Palma statt.

Der Abend begann mit einem Tanz aller Kandidatinnen in lässig-urbanen Kleidern, gefolgt von der ersten Modenschau mit Kreationen der mallorquinischen Designer Tolo Crespí, Francisco Moll, Alexis Thomás, Guido und Pavel. Zum ersten Mal in der Geschichte des Schönheitswettbewerbs wurden die Kandidatinnen nicht mehr in Bikinis oder Badeanzügen gezeigt, wie es bei den nationalen Wettbewerben in der Vergangenheit üblich war.

Insgesamt 17 Kandidatinnen nahmen an dem Contest teil. Die jungen Frauen zwischen 18 und 25 Jahren präsentierten sich auf dem Laufsteg in verschiedenen Looks, die anschließend von einer Jury bewertet wurden. Außerdem stellten die Teilnehmerinnen diverse solidarische Projekte vor, für die sie sich einsetzen. Die Siegerin hat nun die Möglichkeit, zur schönsten Frau Spaniens gekürt zu werden. Die Wahl zur Miss World Spain wird im Juni auf Teneriffa stattfinden. Dort werden die 52 schönsten Frauen aller Autonomen Gemeinschaften aufeinandertreffen.

Der gesamte Erlös aus den Eintrittsgeldern des gestrigen Abends ging an die Vereinigung der Eltern krebskranker Kinder auf den Balearen (Aspanob), die von ihrem Vorsitzenden Jaume Coll in Empfang genommen wurde.