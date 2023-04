Der mallorquinische Tennisprofi Rafael Nadal hat es am Wochenende in Porto Cristo, im Osten von Mallorca, ordentlich krachen lassen. Auf einer Dorfparty mischte sich der weltbekannte Sportler tanzend unter das Volk. Ein User hatte auf seinem TikTok-Account ein dementsprechendes Video geteilt, das Rafa ausgelassen auf der Feier zeigt. Der Sportler posierte gemeinsam mit seinem Fan.

Der war von der Zusammenkunft mit dem Tennispofi so begeistert, dass er das Video am Freitagabend auf den sozialen Netzwerken teilte. "Nicht nur auf dem Tennisplatz ein echter Kracher, sondern auch außerhalb des Courts", kommentierte er dazu. Nadal ist vor allem in seinem Heimatort Manacor sehr beliebt, vor allem wegen seines sozialen Engagements. Dort soll nun auch eine Skulptur von ihm errichtet werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nadal beim Feiern gesehen wird. Letzten Sommer reiste der mallorquinische Tennisstar mit seiner Ehefrau Xisca Perelló auf die Nachbarinsel Ibiza, um sich zu von einer Verletzung zu erholen. In einem Video, das in den sozialen Netzwerken kursierte, tanzte Nadal im Nachtclub Pachá auf Ibiza zum Rhythmus des Songs "Siente el boom" von Tito el Bambino. Der Mallorquiner besuchte den Club, um das Konzert des Sängers Maluma zu besuchen.

Im Herbst 2019 heiratete er auf Mallorca seine Frau Xisca Perelló und fast genau zwei Jahre später, im Herbst 2022, wurde er zum ersten Mal Vater. Nadal gewann bisher 22 Grand-Slam-Titel im Einzel und führt damit die Rekordliste gemeinsam mit dem Serben Novak Djoković an. Kein Spieler konnte in der Tennisgeschichte ein Grand-Slam-Turnier im Einzel öfter gewinnen als Nadal die French Open mit 14 Turniersiegen. Viermal war Nadal bei den US Open erfolgreich, dazu kommen je zwei Siege in Wimbledon und bei den Australian Open.