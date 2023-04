In den 1990er Jahren war er bekannt als der "Melitta-Mann". Damals stand er in über 130 Werbespots des Kaffee-Filter-Fabrikanten vor der Kamera. Heute ist Egon Wellenbrink, der seit drei Jahrzehnten auf der Insel wohnt, nur noch sehr selten als Werbe-Ikone in Print oder TV zu sehen. Dennoch können Social-Media-affine Nutzer auf den Balearen das lächelnde Gesicht des wohl bekanntesten Kaffee-Verfechters Deutschlands auf Instagram oder YouTube wiedererkennen. Denn der mittlerweile 78-jährige charmante Tausendsassa ist in diesen Tagen in einem kurzen Spot für Elemento 4, einen auf Mallorca ansässigen Hersteller von Wasserfiltersystemen, zu sehen. Im MM-Gespräch sagte Wellenbrink: "Damals habe ich mit der Kaffee-Werbung viel Geld verdient. Das neue Projekt ist hingegen Low-Budget, und eigentlich tue ich damit eher einem Freund einen Gefallen."

Durch TV-Werbung populär: Umfragen zufolge war Wellenbrink in den 90-er Jahren genauso bekannt wie der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl (Foto: privat).

Damals wie heute würde es Wellenbrink wichtig sein, hinter den Produkten zu stehen, für die er wirbt und sie selbst getestet zu haben, fügt er hinzu. Privat jedoch stünde der Melitta-Mann eher auf in Italien gerösteten Kaffee der Marken Segafredo Zanetti und Lavazza. Inzwischen habe sich Wellenbrink, wie er zugibt, auch zu Hause dem Trend der Zeit angepasst und neben Filterkaffee hin und wieder auch Kaffee aus Kapseln.

Lange Jahre habe die Werbe-Ikone dieses mit seiner Person verbundene Kaffee-Image genervt, wie er sagt: "Mich kannte jedermann, und ich konnte mich nirgendwo mehr hinbewegen." Einer Umfrage zufolge sei sein Bekanntheitsgrad genauso hoch gewesen wie der des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Ruhe von diesem Medienrummel konnte Wellenbrink in den Bergen von Mallorca finden. 1993 erwarb er eine Finca im malerischen Dorf Es Capdellà im Tramuntana-Gebirge, wo er 1994 mit seiner Familie einzog. Hier wohnte er mit seiner Frau Lisa Wellenbrink, seinen beiden Kindern, Clarissa und Nico, acht Katzen und zwei Hunden auf einem naturbelassenen Landgut mit 45 Mandelbäumen. Wellenbrink zufolge sei das Landhaus im Westen der Insel zu seinem Zufluchtsort vor aufdringlichen Paparazzi geworden: "Es gab damals bei den Gazetten eine Jagd auf Prominente, die in ihren Häusern überrascht wurden. Doch hier, abgelegen in den Bergen auf der Insel, konnte mich niemand finden und stören. Mallorca bot mir Schutz."

Auch sein mittlerweile erwachsener Nachwuchs würde von dieser Zeit schwärmen und sagen, dass es die schönste Kindheit gewesen, die man sich hätte vorstellen können. Wellenbrinks Sohn Nico, der als Musiker mit seinem Künstlernamen als Nico Santos auftritt, steht seinem Vater in punkto Berühmtheit mittlerweile in nichts nach. Der 30-jährige Sänger und Songwriter erobert schon seit Jahren die deutschen Charts und war unter anderem als Coach in der Casting-Gesangsshow The Voice of Germany zu sehen. "Nico ist auf der Insel aufgewachsen und spricht perfekt Englisch, Spanisch und Katalanisch. Er wollte von klein auf nichts anderes machen als Musik", erinnert sich sein Vater zurück. Die Gene hierfür soll er von beiden Elternteilen, Egon und Lisa Wellenbrink, geerbt haben. Denn auch die Kaffee-Ikone versuchte sich zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn als Musiker und war vier Jahre mit Roy Black auf Tournee. Und Wellenbrinks Frau war früher Teil einer Frauen-Grunge-Band. Wenn heutzutage der Sohn Nico Santos zu Besuch auf die Insel komme, würde er sich sofort ans Klavier setzen und die ganze Familie zusammen musizieren.

Auch Clarissa Wellenbrink steht derzeit als Influencerin mit ihren über 26.000 Followern auf Instagram in der Öffentlichkeit. Die 27-Jährige hat vor kurzem ihren Bachelor in Journalismus an einer privaten spanischen Universität gemacht. Und der dritten Tochter Egon Wellenbrinks, Susanna, die aus der ersten Ehe des Schauspielers stammt, mangelt es ebenfalls nicht an künstlerischem Talent. "Wir standen auch schon gemeinsam vor der Kamera, doch im Vergleich zu ihr sind meine schauspielerischen Fähigkeiten bescheiden", so der stolze Vater. Tatsächlich wurde Susanna Wellenbrink, die mittlerweile 48 Jahre alt ist und drei eigene Kinder hat, 1993 mit der Goldenen Kamera geehrt.

Beruflich war Egon Wellenbrink viel mehr als nur ein Werbegesicht und übte verschiedene Tätigkeiten aus. Zu seinen Stationen zählen unter anderem sein Schallplattenladen Melody Maker in München, eine fünfjährige Tätigkeit als Discjockey sowie das Komponieren von Musik für Rudi Carrells Tagesschau. Des Weiteren arbeitete der gebürtige Wolfsburger als Wettermoderator "Egon Wetterbring" bei Radio Bremen, wo er die Bekanntschaft von Hape Kerkeling machte. Und in späteren Jahren führte er von 2002 bis 2009 einen Golf-Store in Santa Ponça auf Mallorca, bis ihm die Lehman-Pleite zusetzte und er sein Geschäft verkaufen musste.

Musik als Hobby: Egon Wellenbrink tritt derzeit jeden Sonntag im Lokal Rancho Romana in Peguera auf (Foto: privat).

Mit den Balearen kam Wellenbrink zum ersten Mal 1969 in Kontakt während eines zweimonatigen Aufenthalts als Hippie auf Ibiza. Schon damals habe er von jenem Zeitpunkt an immer gewusst, dass er eines Tages auf dem Archipel wohnen wolle: "Das Licht hier, das Grün der Kiefern, der weiße Strand und das azurblaue Wasser haben es mir angetan." 2005 verkaufte Wellenbrink aus praktischen Gründen seine Finca, damit seine Kinder es näher zur Schule hätten. Seitdem sind die Wellenbrinks mehrfach umgezogen und wohnen aktuell in einem Haus über zwei Etagen mit Swimmingpool bei Gènova. Aus seiner Liebe zu Mallorca entstand auch Wellenbrinks Film, in den er seinerzeit 100.000 Mark investierte und ein Profi-Team anheuerte: "Mallorca mag-i(s)ch". In der von 1998 bis 1999 gedrehten Doku und einer eigens hierfür komponierten meditativen Musik zeigt Wellenbrink darin die magischen Plätze "seiner" Insel.

Als Musiker tritt der kreative Kaffee-Mann auch heute noch in Erscheinung. Nahezu jeden Sonntag kann man Wellenbrink bei Live-Auftritten samt Saxofon in der Gruppe "Rony B. Groove Band" im Lokal Rancho Romana des bayerischen Gastronomen Werner Wiedemann in Peguera erleben.