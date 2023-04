Die durch die TV-Serie "Goodbye Deutschland" bekannt gewordene Mallorca-Auswanderin Daniela Büchner hat sich in der neuesten Folge des Formats kurz nach ihrem 45. Geburtstag offen zu ihren Schönheitseingriffen bekannt. "In meinem Alter kann man das ja machen, ein bisschen Botox", sagte die in Cala Millor wohnhafte Deutsche in der am Freitagabend ausgestrahlten Sendung.

Ansonsten drehte sich das Ganze vor allem um die Kinder der Witwe des im November 2018 verstorbenen Jens Büchner. Die Tochter Jada sagte, dass es ihr Lebensziel sei, Anwältin zu werden. Allerdings scheut sie davor zurück, an die Balearen-Universität zu gehen. Die Wohnheimzimmer seien ihr zu klein, sagte Jada in der Sendung. "Ich seh' mich, glaub' ich, wirklich nicht hier." Vor dem Ableben von Jens Büchner hatten er und Daniela eine Bar in Cala Millor namens "Faneteria" betrieben, auch in Cala Rajada war der aus der ehemaligen DDR stammende Büchner zeitweise als Wirt tätig gewesen. Neben Daniela Büchner gelten die Bodybuilder Andreas und Caro Büchner sowie Steff Jerkel und Peggy Jerofke als die Mallorca-Traumpaare der Auswandererserie. Ähnliche Nachrichten Schock für TV-Auswandererpaar Gülpen: Hündin Luna durfte nicht in den Mallorca-Flieger Lokal auf Mallorca: Robens-Auswanderer und Franchise-Partner trennen sich Daniela Büchner bewerkstelligte es, es immer wieder in trendige deutsche Sendungen wie etwa das seit vielen Jahren ausgestrahlte Kultformat "Dschungelcamp" des Senders RTL zu schaffen. Auch über ihr Privatleben wird mitunter lang und ausführlich in der Boulevardpresse und im Fernsehen berichtet