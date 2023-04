Die Krönung von König Charles III., die am Samstag, 6. Mai in London stattfindet, ist auch für die auf Mallorca lebenden Briten ein wichtiges Event. Die englischsprachige MM-Schwesterzeitung „Mallorca Bulletin” veranstaltet deshalb im Mallorca Country Club in Santa Ponça eine Public-Viewing-Veranstaltung. Los geht’s um 11 Uhr. Auf großen Bildschirmen kann die Krönungsmesse live verfolgt werden. Dazu gibt es Musik von Izzy Newman, der unter anderem die britische Nationalhymne „God Save The King” performen wird, sowie eine Hüpfburg und Schmink-Aktionen für die Kleinen und Kleinsten. Für das leibliche Wohl wird mit einem großen Brunch-Büfett gesorgt sein.

Auf dem Speiseplan stehen unter anderem verschiedene Salate (Gurke, Caesar, Kartoffel, Thunfisch), Club- und Lachs-Sandwiche, Flammkuchen mit Ziegenkäse sowie Dessert. Bier, Wein und Wasser sind im Preis ebenfalls enthalten. Ist der König einmal gekrönt, gibt es noch ein Cricket-Spaßturnier mit Gewinnen. Die Veranstaltung dauert bis etwa 15 Uhr. Eintrittskarten können zu einem Preis von 70 Euro pro Person (30 Euro für Kinder unter zwölf Jahren) unter der Telefonnummer 971-788405 (montags bis freitags, 9 bis 13 Uhr) gebucht werden. Anrufer sollten ihre Kreditkartendetails bereithalten.