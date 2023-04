Ein röhrender Motorsound, 110 PS unter der Haube und eine gelb-türkis-lilafarbene Lackierung auf dem Autoblech: Ein Opel Manta wie man ihn aus der Action-Komödie von 1991 mit Til Schweiger kennt, sorgte in den vergangenen Tagen für viel Wirbel an der Playa de Palma. Im Cockpit des original nachgebauten Wagens aus dem Film „Manta, Manta” saß der 36-jährige Manni Manta. Der Schlagersänger, dessen Markenzeichen ein Fuchsschwanz und eine Sonnenbrille sind, kam am Donnerstag, 20. April, mit dem Fahrzeug auf der Balearen-Insel an – pünktlich zum großen Saison-Opening des Bierkönigs in der „Schinkenstraße”.

Der Start war am Tag zuvor in der deutschen Heimat des Sängers im Saarland. Selbstverständlich waren bei den 2000 Kilometern Asphalt und der Überfahrt mit der Fähre von Barcelona aus auch einige Hürden zu nehmen, wie der Musiker gegenüber MM zugab: „Das Auto ist beinah 40 Jahre alt und wir hatten ein paar Herausforderungen, doch war ich gut vorbereitet. Der Wagen ist heil an der Playa de Palma angekommen und wir konnten endlich Party machen.” Vor seiner Fahrt ist das Film- und Show-Auto geputzt, poliert, vollgetankt und von einem Mechaniker-Team auf Vordermann gebracht worden. Mit seiner Fahrt wollte Manni Manta für sich selbst die Werbetrommel rühren, wie er sagte: „Meine Hoffnung ist durch diesen Trip einfach etwas bekannter zu werden. Denn mein Traum ist es, einmal im Bierkönig oder im Megapark aufzutreten. Dafür braucht man ein starkes Lied und etwas Popularität.”

Damit der geplanten Sause auf der Insel nichts im Wege stand, hatte der Künstler im Kofferraum des Mantas 500 Dosen Gerstensaft aus dem Saarland dabei. Manni Manta sagte: „Selbstverständlich habe ich während der Fahrt nichts getrunken und wollte auch keine verrückten Alkohol-Partys veranstalten. Doch Bier dabei zu haben schadet nie – und es gab später so manche Gelegenheit an der Playa de Palma, mit einem Fan oder Partygänger das ein oder andere Bier zu trinken.”

An der neuralgischen Partymeile erregte das Kultauto nicht nur bei Fans und Medienvertretern viel Aufsehen. „Viele Urlauber wollten ein Foto von mir , aber auch Ballermann-Stars kamen auf mich zu und wollten mal eine Probefahrt in dem Wagen machen. Jeder, der den Film kennt, weiß, dass es nun mal ein geiles Auto ist”, so Manni Manta. Daher setzte sich auch der ein oder andere Schlagerstar wie Tim Toupet, Almklausi oder Peter Wackel kurz hinter das Steuer und drückte in dem Manta auf das Gaspedal.

An den Opel, Baujahr 1985, war Manni Manta über ein Autohaus im Saarland gekommen. „Es handelt sich um einen Nachbau des Filmfahrzeugs aus dem Kinostreifen”, erklärte er. Für Til Schweiger, der in dem 1991 unter der Regie von Wolfgang Büld gedrehten Film die Hauptrolle spielte und den Manta-Fahrer Bertie verkörperte, bedeutete „Manta, Manta” den Start seiner Schauspielkarriere. Die Kultkomödie erreichte allein in Deutschland 1,2 Millionen Zuschauer im Kino und 11,48 Millionen Zuschauer bei der Erstausstrahlung im Fernsehen. Bei den Dreharbeiten wurden drei Opel Manta B mit Mattig-Breitbau eingesetzt. Dabei konnten bei den Fahrzeugen dank einer scharfen Nockenwelle rund 135 PS statt der serienmäßigen 115 PS aus dem Zweiliter-Vierzylinder geholt werden. Bereits 1992, als „Manta, Manta” noch im Kino lief, wurden der Manta B nicht mehr gebaut. Was nur noch übrig blieb, waren die Klischees über Manta-Fahrer und ihrer zumeist blonden Begleitung.

Übrigens war erst vor wenigen Wochen, am 30. März, der Kinostart der Fortsetzung des Film-Klassikers aus den 90er Jahren namens „Manta Manta – Zwoter Teil”. Hierfür hat Til Schweiger das Drehbuch verfasst, Regie geführt und ist wieder in die Rolle von Bertie Katzbach geschlüpft.

Auf Mallorca konnte Manni Manta mit seinem PS-starken Auftritt tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen einige Bekanntheit erlangen, beobachtete er:„Letztens kam ein mallorquinischer Taxifahrer auf mich zu und sagte: Du bist doch Manni Manta!” Dass seine Songs wie„Ich wär so gern Pilot” bereits in der Diskothek Rutschbahn und im Biergarten Bamboleo zu hören sind, ist für ihn schon mal ein gutes Omen: Vielleicht könnte sein Traum von einer Bühnenperformance an der bei Deutschen beliebten Partyhochburg bald Wirklichkeit werden.

Am Sonntag wurde das stylische Kultauto von einem Kfz-Team des Autohauses, das den Opel dem Sänger als Leihgabe zur Verfügung gestellt hatte, zurück nach Deutschland gefahren. Manni Manta hingegen genießt derzeit noch ein paar Tage auf der Insel, bevor es für ihn zurück ins Saarland geht – denn in seinem Alltag wird er seine Künstler-Identität ablegen und einem ganz gewöhnlichen Büro-Job nachgehen müssen.