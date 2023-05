Dass Düfte und Glück zusammenhängen, das ist für Stefan Dederichs eine derart unumstößliche Wahrheit – wie etwa, dass Mallorca eine Insel im Mittelmeer umgeben von Wasser ist. Denn neben seiner Tätigkeit als Unternehmer, Verkaufstrainer und Speaker, ist der 52-Jährige auch Glückstrainer. Dederichs, der insgesamt zehn Bücher zum Thema Glück veröffentlicht hat, ist davon überzeugt, dass das Wohlbefinden auch stark mit unserem Geruchssinn zusammenhängt. „Wenn ich einen guten Duft trage, ruft das in mir ein bestimmtes Wohlbefinden und letztendlich Glück hervor.” Der Geruchssinn und Düfte allgemein, seien auch in anderen Lebensbereichen, wie dem Zwischenmenschlichen von großer Wichtigkeit, so der Motivations-Trainer. Das würden auch Redensarten wie „sich einander riechen können” bezeugen. Daher sah sich der Vollblutunternehmer aus Roderath in der Eifel vor ein Problem gestellt, wie er sagt: „Ich habe eine sehr empfindliche Nase, und die meisten Parfüms, Deos und Aftershaves sagen mir einfach nicht zu.” Aus seiner olfaktorischen Not heraus, kam Dederichs bei einem Aufenthalt auf Mallorca zusammen mit seinem 21-jährigen Sohn Mike auf die Idee, einen eigenen Duft auf den Markt zu bringen. Auf ihrer Finca bei Porto Cristo stieg Vater und Sohn der feine Geruch der Zitronenbäume in die Nase, was die ideelle Geburtsstunde eines Duftwässerchens war.

Stefan Dederichs nahm 100.000 Euro in die Hand und ließ von einem Team in dem Zeitraum von einem knappen Jahr die beiden Parfüms „Fresh” und „Royal Lemon” entwickeln und bei seinem Label Letiago herauszubringen. „Royal Lemon ist ein Parfüm, das sich gut nach sportlicher Betätigung tragen lässt. Die Kopfnote des erfrischenden Duftes besteht aus Zitronen, Apfel- und Moschusnuancen”, so Dederichs. Dadurch würde der Duft etwas an Mallorca erinnern. Die Insel sei für Dederichs ohnehin ein Ort der Düfte. Das andere Parfüm, „Fresh”, besteche durch eine feine Mischung aus Zitrone, Ingwer, Lavendel und gehöre zur Chypre-Duftfamilie. Aufgrund seiner dezenteren Note beispielsweise lasse sich dieses Eau de Parfum gut im Flugzeug oder im Büro tragen. Ähnliche Nachrichten Wie ein deutscher Unternehmer alles verkaufte und nach Mallorca zog Auf Mallorca sollen die beiden Düfte nun am 27. Mai auf einem Launch-Event bei freiem Eintritt von 10 bis 18 Uhr im Custom Motorcycles-Fashionshop in Santanyí ( Carrer de Felantix 48, 07650 Santanyí ) auf den Markt gebracht werden. Zu der Veranstaltung ist jeder eingeladen, der sich für Lifestyle, Parfums und Mode interessiert. Darüber hinaus soll es noch zwei weitere Standorte für die noblen Düfte im höheren Preissegment auf der Insel geben, und zwar in Puerto Portals und in Palmas Altstadt, wobei die Verhandlungen hierfür noch liefen. „Es ist von Vorteil, dass ich meinen Sohn auch in die Entwicklung der Parfüms einbezogen habe, da er weiß, was bei der Tiktok- und Instagram-Generation gut ankommt”, so der Unternehmer. „Männer achten auch wieder stärker auf ihr Äußeres und benutzen wieder häufiger Parfüms”, so der Vertriebsexperte weiter. Bis sich ein Duft auf dem Markt etabliere, brauche es dem Unternehmer zufolge etwa zwei bis drei Jahre. Doch Dederichs ist aus einem bestimmten Grund davon überzeugt, dass seine Herrenparfüms mit dem Hauch von Mallorca gut ankommen werden. „Mallorca symbolisiert für mich Gelassenheit, hier ticken die Uhren etwas anders als in Deutschland”, resümiert er. Zudem würde Statistiken zufolge Spanien bezüglich des Glücksempfindens seiner Bewohner vor der Bundesrepublik liegen. „In Deutschland ist der Neidfaktor sehr ausgeprägt und eine Studie von Stepstone zeigt, dass die Deutschen auch gerne jammern und in vielen Bereichen unzufrieden sind”, so der Experte. Am glücklichsten seien die Länder mit starkem Familienbezug und einer Gönner-Mentalität.