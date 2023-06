Ein paar Tage im Mallorca-Urlaub die Seele baumeln lassen: Sylvie Meis lässt es sich offensichtlich gutgehen. Die bekannte Moderatorin macht aktuell Urlaub im Luxus-Hotel Castillo Hotel Son Vida unweit von Palma. Am Donnerstagabend hat sie ein Foto auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, das tief blicken lässt. Die 45-Jährige zeigte sich in einem knappen Bikini im Zebra-Look, der um eine Haaresbreite für tiefe Einblicke gesorgt hätte. Denn das Foto wurde so geschickt aufgenommen, dass der Bikini nur die wichtigsten Körperstellen bedeckt. Ihre Fans sind entzückt und kommentieren: "Wie schön bist du" oder auch "Sehr hübsch".