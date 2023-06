Der weltberühmte amerikanische Schauspieler Michael Douglas befindet sich zusammen mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones offenbar wieder auf Mallorca. Das meldete am Sonntag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Der Star ("Wall Street") und seine Frau bezogen demnach wie auch im vergangenen Jahr Traumvilla S'Estaca bei Valldemossa. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie wie in den vergangenen Jahren "Ultima Hora" erneut ein Interview geben werden.

Douglas ist bereits seit vielen Jahrzehnten ein eingefleischter Mallorca-Fan. Im vergangenen Jahr besuchte er zusammen mit seiner Frau unter anderem das Sa-Bassa-Blanca-Museum der Jakober-Stiftung in Alcúdia. Auch hält sich das Ehepaar gern in gehobenen Restaurants in Palma auf. Auch die beiden Kinder der Prominentensind zuweilen in s'Estaca zugegen.

Douglas, der Oscar-, Golden-Globe- und Emmy-Preisträger ist und zuletzt bei den Filmfestspielen in Cannes ausgezeichnet wurde, renovierte das Anwesen im Laufe der Jahre umfangreich. Im vergangenen Jahr gab Zeta Jones ein Interview für die britische Tageszeitung The Telegraph, in dem sie über ihre Ehe sprach.

"Ich wache seit fast 25 Jahren mit Mike auf. Ich liebe es, verheiratet zu sein, aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, ist es verrückt", sagte sie. Und in all diesen Jahren hätte das Ehepaar der britischen Schauspielerin zufolge verschiedene Phasen durchlebt. "Es ist unmöglich, keine Höhen und Tiefen zu haben, wenn man mit derselben Person zusammenlebt und jeden Tag mit ihr aufwacht".