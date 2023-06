Die beiden Fußball-Stars Bastian Schweinsteiger und Robert Lewandowski waren in den vergangenen Tagen auf der Insel zu Besuch und posteten Momentaufnahmen davon in den sozialen Netzwerken. Unter anderem posteten die beiden Kicker-Helden zusammen ein Foto von sich mit ihren Partnerinnen, Ana Ivanovic und Anna Lewandowski. Unter dem Bild des Freundschaftsquartetts schrieben, auf dem deutlich eine mallorquinsche Landschaft im Hintergrund zu erkennen ist, schrieb Lewy in seinem Post: "Good to see you guys again."

"Es ist gut, euch wiederzusehen" - schreibt

Lewy auf Instagram. Ähnliche Nachrichten Real Mallorca: Beste Saison seit 13 Jahren Warum Pep Guardiola und Rafa Nadal gemeinsam auf Mallorca golfen Mehr ähnliche Nachrichten (2) Unter anderem waren die Fußballer am Samstag zusammen mit ihren Gattinnen im Restaurant Donna Vegana Mallorca in Santa Ponça zu Besuch, was Anna Lewandowski in den sozialen Netzwerken teilte. Schweini und die Gattin von Robert Lewandowski

sind ebenfalls miteinander befreundet. (Foto: Instagram) Der polnische Rekordstürmer Robert Lewandowski steht seit Juli 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag, nachdem er acht Jahre beim FC Bayern München spielte. 2021 kaufte der 34-Jährige im Südwesten der Insel, bei Calvià, eine Villa für 3,5 Millionen Euro. Zusammen mit seiner Partnerin Anna, die übrigens Karate-Weltmeisterin ist, hat er zwei kleine Töchter, Klara und Laura. Bei den Aufenthalten auf der Balearen-Insel postet der Spitzenspieler gelegentlich auch Bilder von sich und den Kindern im hauseigenen Swimming-Pool.