Demnächst könnte Mallorca um eine Partylocation reicher werden. Anstatt zum Feiern nach Palma oder Magaluf fahren zu müssen, kann man jetzt wieder im Südosten der Insel in der Gemeinde Santanyí tanzen und feiern gehen. Eine Schweizerin hat sich des "Farah’s Legendary Club" in Cala d’Or angenommen, der einige Jahre brach gelegen hatte. Die Disko soll nächste Woche mit einem großen Eröffnungswochenende eingeweiht werden. Es soll "schrill, bunt und legendär" werden: Von Donnerstag bis Samstag, 22. bis 24. Juni, wird drei Tage lang das große Re-Opening gefeiert. Dafür sollen DJs, Designer und Models aus ganz Europa anreisen.

Der neue Club verspricht sechs Tage Party pro Woche. Dienstags steht Reggaeton auf dem Programm, mittwochs "Festa Italiana" und der Donnerstag wird für "Gay & Friends" reserviert sein. An den Wochenenden von freitags bis sonntags laufen vor allem Charts und Musik aus den 80er-, 90er- und 2000er-Jahren. "Farah’s Legendary Club" will aber auch schon am Nachmittag seine Türen für Drinks und Snacks öffnen. Von dienstags bis sonntags kann man in der Zeit von 16 bis 22 Uhr die hauseigene Gin-Bar und Creperie besuchen. Ab 22 Uhr geht es dann mit der Disko los.

MM hat einen Blick auf die Gästeliste für die Neueröffnung geworfen: Die bekanntesten Namen auf der Gästeliste sind wohl Gregory Knie, der zu der Zirkus-Dynastie gehört. Auch wird die Sängerin der deutschen Eurodance-Gruppe "Magic Affair", die in den 90ern ziemlich bekannt war, dabei sein und auftreten. Am Samstag, 24. Juni, wird laut der Veranstalter die "weltbekannte Techno-DJane Tatana" auflegen. Die neue Besitzerin des "Farah’s Legendary Club" trägt passenderweise den gleichen Namen wie die Disko: Farah de Tomi. Sie ist Schweizer Eventmanagerin und ist in der Branche vor allem durch die Gründung des Tanzwettbewerbs "The Dance" in der Schweiz bekannt geworden.

Ende der 70er Jahre hatten Daniel und Manolo die Disko "Farah's" in Cala d'Or gebaut und eröffnet.

Vor 46 Jahren hatten der Holländer Daniel und sein Partner Manolo "das damals leere Grundstück am heutigen Kreisverkehr in der Av. dels Benvinguts in Cala d’Or und erbauten darauf den Club 'Farah’s'", erklärt die Social Media-Managerin des Clubs. "Die Diskothek war damals eine der ersten Danceclubs der Insel und gleich von Beginn an etwas ganz Besonderes." Benannt wurde die Location nach der ehemaligen iranischen Kaiserin Farah Diba-Pahlavi, die mit dem Gründerpaar befreundet war. Auch die heutige Besitzerin, die Schweizerin Farah de Tomi, verdankt ihren Namen genau dieser iranischen Kaiserin.

"Meine Mutter traf damals hochschwanger in St. Moritz die iranische Kaiserin, die ihr vorschlug, sie solle mich, ihre Tochter, nach ihr benennen. Das alles ist kein Zufall mehr, das ist legendär!", erklärt sie die Geschichte in einer Pressemitteilung. Im Winter 2021 entdeckte sie auf Mallorca zufällig den leerstehenden Club und beschloss, ihn zum Leben zu erwecken. Gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin Nadine und ihrem Team wolle sie "auch einen Treffpunkt für die Gay-Szene und deren Freunde auf der Insel schaffen", erklärt sie. In den vergangenen Monaten ist die Partylocation komplett renoviert worden und wird am nächsten Wochenende offiziell eröffnet.

