Dass es in vielen Hotels auf Mallorca im Sommer zum "Handtuchkrieg" um die besten Sonnenliegen am Pool kommt, ist weithin bekannt. Jetzt aber nimmt dieser Kampf immer absurdere Züge an. Wie die MM-Schwesterzeitung "Mallorca Bulletin" berichtet, legen Hotelgäste mittlerweile nachts ihre fein säuberlich zusammengelegten Handtücher in eine Art Schlange vor den Ausgängen zum Pool. Die Urlauber sind sich sicher, dass die Liegen am nächsten Morgen ausschließlich in dieser Reihenfolge reserviert werden dürften. Bei den Touristen eines nun bekannt gewordenen Falles handelt es sich um Briten.

Und: Ein Augenzeuge berichtet, dass die "Handtuch-Schlange" noch deutlich länger gewesen sei, als auf dem Foto aus einem, Hotel in Camp de Mar zu sehen. "Und das waren keine jungen Leute, sondern fast ausschließlich Urlauber mittleren Alters", so der Mann namens Geoff gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mirror". Weiter berichtet der Mann: "Wir mussten einmal bereits um 6.30 Uhr zum Frühstück, weil wir eine lange Wanderung machen wollten. Schon um diese Uhrzeit lagen die Handtücher akkurat in der Schlange. Einige Urlauber saßen in der Lobby und warteten, bis um 8 Uhr die Türen zum Pool-Bereich öffneten. Das ist doch Wahnsinn." In den vergangenen Jahren kam es auf Mallorca immer wieder zum "Handtuchkrieg" um die besten Sonnenliegen. Medien berichtete oft, es handle sich um einen "Krieg" zwischen Deutschen und Briten. Viele Hotels beschlossen ob der absurden Szenen, ihre Poolbereiche abzuschließen und erst zur Frühstückszeit zu öffnen. Vorher standen viele Urlauber gegen 5 Uhr auf, reservierten Liegen am Pool mit Handtüchern und gingen anschließend wieder ins Bett.