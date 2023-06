Die ATP Mallorca Championships sind am Samstagabend mit einer großen Gala auf der Anlage des Mallorca Country Club Santa Ponsa feierlich eröffnet worden. Wie bereits im Vorfeld erwartet, zeigten sich bei dem Event auch zahlreiche deutsche Prominente. Allen voran ein bestens gelaunter Boris Becker, der einer der Stargäste des Abends war. "Oh ja, es juckt", so der 55-Jährige auf dem roten Teppich zum MM-Reporter. "Wenn ich diesen Wimbledon-Rasen sehe, würde ich wirklich gerne zum Tennisschläger greifen und spielen. Aber die Zeiten sind vorbei. Ich bin aber so positiv überrascht, dass ein Rasenturnier auf Mallorca möglich ist, die Voraussetzungen sind toll."

Dem Turnier auf Mallorca attestierte die Tennis-Legende mittlerweile internationale Bekanntheit. "Es wird auf der ganzen Welt übertragen, für Mallorca ist das eine unbezahlbare Werbung." Ähnlich sah das am Samstag auch Tommy Haas. Der ehemalige deutsche Tennisspieler war nach Mallorca gekommen, um im Rahmen eines Show-Matches die Karriere seines spanischen Kollegen und Ex-Rivalen Feliciano López zu würdigen. "Großes Tennis auf Mallorca, das ist toll. Mallorca war ja immer eine große Tennis-Insel, hat Spieler wie Carlos Moya und Rafael Nadal hervorgebracht. Ich habe ja den Vorteil, dass ich nicht mehr auf der Tour tätig bin, sondern auch die Insel genießen kann. Mallorca ist immer einer der Lieblingsurlaubsorte." Ähnliche Nachrichten Weltklasse-Tennis: Stefanos Tsitsipas will Titel auf Mallorca verteidigen Neben zahlreichen bekannten Sportlern hatten sich am Samstag auch viele weitere Promis aus dem Show-Geschäft und der Politik unter die Zuschauer gemischt, darunter die Moderatorinnen Birgit Schrowange und Nazan Eckes ("Mache heute einen Mädelsabend"), Schauspieler und Sänger Mark Keller und seine Söhne Aaron und Joshua, die scherzhaft befanden, dass Mallorca fast so schön wie der heimische Bodensee sei, Schauspielerin Claudelle Deckert ("Unter Uns"), Mallorca-Resident und Kult-Schauspieler Uwe Ochsenknecht, die spanische Game-Show-Legende Arturo Valls (spielte auch bei einem kurzen Show-Match mit), Mallorcas Tourismus-Dezernent Andreu Serra sowie etliche Vertreter aus der Insel-Society und der Wirtschaft. Nach einem Empfang auf dem "Red Carpet" kamen die Besucher in den Genuss von erfrischenden Getränken bei einem Cocktail, ehe Feliciano López, der auf Mallorca sein letztes ATP-Turnier spielen wird, und Tommy Haas auf dem Court ihr Bestes gaben. Im Anschluss wurde auf der Terrasse des Clubhauses ein Gala-Dinner serviert, ehe die Gäste zu DJ-Musik bis tief in die Nacht abrocken konnten. Die ATP Mallorca Championships beginnen an diesem Wochenende und dauern bis zum kommenden Samstag. Auf dem Platz stehen dabei neben Feliciano López auch viele weltbekannte Tennisspieler, darunter der Grieche Stefanos Tsitsipas und der Australier Nick Kyrgios. Weitere Infos gibt's hier.