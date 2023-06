Warum muss es immer eine "White Party" sein? Diese Frage stellten sich auch Maria Barceló, Marilena Estarellas, Laura Peropadre und Monica Munar – und organisierten kurzerhand eine große Sause ganz in Pink für 120 Frauen. Es war aber nicht ihr erstes Mal, in den vergangenen Jahren stellten die vier Mallorquinerinnen immer wieder Partys speziell für Frauen auf die Beine.

Laura Peropadre, Monica Munar, Marilena Estarellas und María Barceló haben die "Pink Party" organisiert.

Gefeiert wurde in diesem Jahr bei Live-Musik der bekannten Sängerin Rosa de Lima und Show Cooking im Iberostar Grand Portals Nous. Los ging's um 19.30 Uhr, bis tief in die Nacht gab es gute Gespräche, tolle Acts sowie mehrere Verkaufsbereiche von Parfüms und Kleidung. Eine Party, die die Gäste sicherlich nicht so schnell vergessen werden ...