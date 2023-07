Die Anwesenheit einer Mutter mit ihrem Baby im Kult-Lokal "Bierkönig" an der Playa de Palma hat für Aufregung im Netz gesorgt. Der in dem Etablissement wirkende Sänger Jürgen Milski teilte auf Instagram ein entsprechendes Foto, das er wohl selbst aufgenommen hatte. Das Gesicht der Frau sowie das einer jungen Person, die in einem Bierkönig-T-Shirt direkt neben ihr sitzt, wurden mit Emojis überdeckt. Gut zu erkennen ist aber, dass die Mutter ein Baby auf dem Arm hält.

Milski kommentierte das Foto folgendermaßen: "Ich bin ein sehr toleranter Mensch, aber so was geht gar nicht! Für so etwas habe ich null Verständnis!" In der Kommentarspalte unter dem Bild sind sich die User einig, dass ein Lokal wie der "Bierkönig" alles andere als ein geeignetes Umfeld für ein schätzungsweise gerade mal sechs Monate altes Kind ist.

"Geht gar nicht! Wieso lässt man so jemanden überhaupt rein?", so ein User. Die Instagram-Nutzer betrachten dies mit großer Skepsis und kritisieren das Verhalten der Mutter mitunter als "Kindeswohlgefährdung". "Schämen muss man sich, dass man den Kindern sowas antut!" Manch ein User hätte sich nach eigener Aussage jedoch gewünscht, dass Milski die Frau persönlich anspricht, anstatt sie "im Netz so an den Pranger zu stellen".

Der Einlass in Clubs und Diskotheken wie dem Bierkönig oder dem gleichermaßen bekannten "Megapark" ist eigentlich erst ab 18 Jahren gestattet. Nur in Ausnahmefällen, wenn sie von Volljährigen begleitet werden, dürfen Jugendliche in diese Lokale.