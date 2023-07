Wolfgang Graf Pilati (Berlin, 1939) ist am vergangenen Dienstag im Alter von 84 Jahren in Palma de Mallorca gestorben. Pilati war ein eng mit der Tui-Gruppe verbundener Tourismusmanager, der sich vom ersten Tag an für die Stärkung der Beziehungen zwischen Mallorca und Deutschland eingesetzt hatte und vielen Deutschen vor allem als langjähriger Gebietsleiter der Tui auf der Insel bekannt war.

Der studierte Wirtschaftswissenschaftler begann seine berufliche Laufbahn in den Vereinigten Staaten, wo er zwei Jahre lang für General Motors arbeitete. Danach wechselte er zum deutschen Reiseveranstalter Tui, wo er mehr als drei Jahrzehnte lang seine berufliche Laufbahn fortsetzte. Er war Delegierter des Unternehmens für Spanien, Mexiko, Tunesien und Sri Lanka sowie verantwortlich für die Planung von Fernreisezielen (1969-1971). Von 1971 bis 1996 war er Delegierter des größten deutschen Tourismuskonzerns auf den Balearen. Pilati, eigentlich Graf Pilati, galt als warmherziger Mensch, der sich von Anfang an mit viel Fingerspitzengefühl für die Förderung des deutschen Tourismus auf Mallorca und den übrigen spanischen Inseln einsetzte. Ehemalige Ministerpräsidenten wie Gabriel Cañellas und Jaume Matas hoben immer wieder seine professionelle Seite hervor, ebenso wie einstige Tourismusminister wie Jaime Cladera und Joan Flaquer. Pilati war eine der treibenden Kräfte in der Tourismusausbildung und immer ein "Verbündeter der Balearen" bei allen Tourismusforen, an denen er teilnahm. Der Fremdenverkehrsverband "Fomento de Turismo" zeichnete ihn deshalb 1997 mit der Silbermedaille aus. Alvaro Middelmann, der frühere Generaldirektor von Air Berlin für Spanien und Südeuropa, sagte, Wolfgrang Graf Pilati habe in jenen Jahren einen grossen Anteil am Aufbau des Tourismus auf der Insel gehabt. "Er war einer der wichtigsten Bauteile für den Erfolg der Tui auf Mallorca".