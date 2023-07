Der ehemalige Tennisstar Roger Federer macht derzeit gemeinsam mit seiner Familie Urlaub auf Mallorca. Er landete Medienberichten zufolge am Dienstag mit seinem Privatjet auf der Baleareninsel und soll sich insgesamt eine Woche lang hier aufhalten. Nach seiner Ankunft fuhr Federers Chauffeur ihn und seine Familie zu einem Strandclub in Illetes bei Palma. Im Anschluss verabschiedete sich die ehemalige Schweizer Tennislegende in perfektem Spanisch bei seinem Fahrer mit den Worten “danke, tschüss.”

Der Ex-Tennisprofi Federer gilt als einer der besten Tennisspieler aller Zeiten und gewann insgesamt 20 Grand-Slam-Turniere. Der Sportler reiste nicht nur mit seiner Familie an, sondern auch in Begleitung einer anderen Tennislegende. Dabei handelt es sich um den Deutschen Tommy Haas und seine Frau, die amerikanische Schauspielerin Sara Foster, sowie ihre beiden Töchter. Haas, der ehemalige deutsche Tennisstar aus Hamburg, gewann insgesamt fünfzehn ATP-Einzeltitel und erreichte die Nummer zwei der ATP-Rangliste. Er war insgesamt 22 Jahre als Tennisspieler auf dem Platz, viel länger als die meisten anderen.



Beide Familien wurden gemeinsam in einem Beachclub in Illetes in Liegestühlen mit direktem Blick aufs Meer gesichtet. Nachdem sie sich bei den hohen mallorquinischen Temperaturen mit Sonnencreme eingedeckt hatten, kühlten sie sich im Meer ab, während ihre Töchter auf dem Tretboot blieben. Während alle die kleine Treppe des Tretboots nutzten, um sich langsam an das kühle Wasser heranzutasten, sprang Tommy Haas kopfüber ins Meer und bekam von den anderen Applaus für seinen Sprung. Haas und Federer blieben im Wasser von den anderen Badegästen unbemerkt, obwohl sie nur wenige Meter von ihnen im Meer schwammen. Beide Ex-Tennisstars ließen es ruhig angehen und plauderten lang miteinander. Nach dem gemeinsamen Bootstrip trafen sich die beiden befreundeten Familien in einem Restaurant, wo sie ein vielfältiges und leckeres Essen genossen. Die Hauptspeise rundeten sie mit einem Nachtisch und Kaffee ab. Am Nachmittag gingen alle noch einmal gemeinsam baden. Zweifellos ein sehr entspannender und erfrischender erster Ferientag. Jetzt werden die zwei Familien erstmal ausgiebig die Insel erkunden.