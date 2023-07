Der Journalist und Paparazzi Sergio Garrido behauptete in der Fernsehsendung "Ya es mediodia", die beim spanischen TV-Sender "Telecinco" ausgestrahlt wird, dass die kolumbianische Sängerin Shakira und der Rennfahrer Lewis Hamilton sich insgeheim daten würden. Hamilton sei Anfang Juli während einer kurzen Pause der Formel-1-Saison auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza gewesen, wo er in einer Villa wohnte und Shakira ihn mindestens dreimal besucht hätte, so Garrido.

Der Paparazzi sei sich absolut sicher, dass die Sängerin sich alleine mit dem 38-jährigen Hamilton getroffen habe,– lediglich ihr vertrautester Bodyguard sei dabei gewesen. Darüber hinaus hätte der Chauffeur von Hamilton die Gespräche zwischen der britischen Formel-1-Ikone und der südamerikanischen Pop-Rock-Sängerin belauscht, als diese auf dem Rücksitz miteinander tuschelten. Ähnliche Nachrichten Warum Mallorca für Schauspielerin Ursula Karven immer noch ein Stück Heimat ist Mehr ähnliche Nachrichten Die Gerüchteküche über eine mögliche Beziehung der Superstars wird ebenfalls vom englischsprachigen People Magazine angeheizt. Die US-amerikanische Zeitung berief sich dabei auf geheime Quellen aus dem näheren Umfeld der beiden und schrieb: "Sie verbringen Zeit miteinander und befinden sich in der Phase des Kennenlernens". Nun sind noch mehr Details zu dem Treffen Hamiltons mit Shakira auf Ibiza ans Tageslicht gekommen. Denn auch das spanische TV-Sternchen und Model Tamara Gorro habe die beiden Turteltauben zusammen gesehen, was Gorro jüngst in einer Fernsehshow ausplauderte: "Hamilton hat nach einem Besuch in einem Club das Haus der kolumbianischen Sängerin aufgesucht". In dem Song "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" rächt sich Shakira an ihrem Ex-Mann

Gerard Piqué und teilt darin gegen den früheren Fußballer aus. Die 46-jährige Shakira hat sich vor rund einem Jahr von ihrem früheren Ehemann, dem Ex-Fußballer Gerard Piqué, mit dem sie zwölf Jahre zusammen war und zwei gemeinsame Söhne hat, getrennt. Nach ihrer Scheidung wurde die Sängerin zusammen mit Tom Cruise gemeinsam beim Miami Grand Prix gesichtet.