Royale Stippvisite in Bunyola: Die spanische Königsfamilie hat am Montagabend die Gärten "Jardines de Alfàbia" auf Mallorca besucht. König Felipe VI, seine Frau Letizia und die beiden Töchter Leonor und Sofía zeigten sich damit in diesem Sommerurlaub zum ersten Mal der Öffentlichkeit während ihres Mallorca-Aufenthaltes.

Letizia und Felipe VI erkundeten mit ihren Töchtern Leonor und Sofía die Gärten von Alfàbia. "Es hat uns sehr gut gefallen. Wir hätten früher kommen sollen. Es hat sich wirklich gelohnt. Es ist wunderbar, dass sie den Garten über so viele Jahrhunderte hinweg erhalten haben", so König Felipe VI gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Vor einigen Jahren, als König Felipe und seine Frau Letizia noch nicht auf dem Thron saßen, ergriffen sie während ihres Sommeraufenthalts öfters die Initiative, besondere Orte auf Mallorca zu besuchen. Dies ist mittlerweile zu einer Tradition geworden. "Es ist eine Art, für die Insel zu werben", erklärte König Felipe VI. Es war kurz nach 20 Uhr, als die spanische Familie die während der arabischen Herrschaft errichteten Gärten erreichten. Der König und die Königin und ihre Töchter hatten die Gelegenheit, diesen symbolträchtigen Ort in Begleitung von Cristina Zaforteza, einer der drei Schwestern der Eigentümerfamilie, zu besichtigen. Die königliche Familie betrat den Garten durch einen Palmenweg, der zu einer von Bäumen gesäumten Promenade mit Wasserspielen an den Seiten führt, die 1750 im Zuge der großen Reform angelegt wurden. Ein Streichquartett und das Rauschen des Wassers begrüßten die Royals Die spanische Königsfamilie ließen sich von der Eigentümerfamilie auch das Herrenhaus zeigen. Wie in jedem Jahr verbringt die spanische Königsfamilie einige Wochen auf Mallorca. Auf der Agenda stehen neben Besuche historischer Orte, diverse Empfänge mit der balearischen Gesellschaft. An diesem Donnerstag erwarten die Royals verschiedene Vertreter aus allen Bereichen im Königspalast Marivent in Palma. Auch bei der alljährlichen internationalen Segelregatta Copa del Rey Mapfre nimmt König Felipe VI teil. Der maritime Wettbewerb wird noch bis zum 5. August in der Bucht von Palma ausgetragen. Die beiden Infantinen Leonor und Sofía während des Besuches der arabischen Gärten. Die Gärten von Alfàbia an der Landstraße zwischen Palma und Sóller kurz vor Beginn des Tunnels sind ein gut erhaltenes Zeugnis arabischer Gartenbaukunst. Der maurische Eigentümer paktierte im Jahr 1229 mit den christlichen Eroberern und wurde zum Dank als einziger Araber nicht enteignet. Das Anwesen war im Laufe der Jahrhunderte im Besitz verschiedener Familien. Heute gehört es den Zafortezas. Für Besucher sind die Gärten vom 1. März bis einschließlich 31. Oktober jeweils zwischen 9.30Uhr und 18.30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite.