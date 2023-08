Normalerweise gibt es Exzesse nur an Mallorcas berüchtigter Partymeile, dem "Ballermann" an der Playa de Palma. An diesem Wochenende ist allerdings eine Mallorca-Party in Deutschland ähnlich eskaliert. Bei der Ballermann-Fete "Mallorca Total" am Samstag in der Nähe von Stuttgart lief alles aus dem Ruder. Es kam zu Schlägereien, die Besucher randalierten und auch das Wetter spielte nicht mit. Wegen heftiger Gewitter musste das Gelände zweimal evakuiert werden. Das berichteten die Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung am Sonntag, 13. August. Ein Security-Mitarbeiter sei sogar vom Blitz getroffen worden!

Rund 6000 Menschen kamen zu der Party, bei der auch zahlreiche Stars der Insel auftraten: unter anderem Mickie Krause, Peter Wackel, Mia Julia, Lorenz Büffel und Schürze. Es war bereits die vierte Auflage der beliebten Partyreihe, die auf einem Festplatz bei Sindelfingen und Böblingen stattfand. Die Evakuierungen seien problemlos verlaufen. Doch tausende Besucher suchten nach Möglichkeiten, um sich vor den Unwettern zu schützen und flüchteten in angrenzende Eventlocations. Zum Beispiel in eine Gaststätte in der Nähe der Party. Dort kam es zu einer Schlägerei mit mehreren Verletzten und die Besucher sollen randaliert haben. "Erbrochenes und Müll in der gesamten Kneipe, Blutspuren sowohl auf der Herren- als auch auf der Damentoilette", schreibt die Zeitung. "Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind immer noch geschockt von den Vorkommnissen", beschreibt der Kneipenwirt. Die Aggressivität der betrunkenen Gäste von Mallorca Total sei erschreckend, erklärt er gegenüber der Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung. Außerdem sollen Mitarbeiterinnen bedroht und beschimpft worden sein. Wegen des Unwetters sei ein Security-Mitarbeiter vom Blitz getroffen worden, berichtet der Veranstalter. Der Mann musste wegen Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus gebracht werden. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist nichts bekannt. Jetzt gibt es Kritik am Sicherheitskonzept des Veranstalters, so das Medium. Denn hunderte Besucher hätten während der Evakuierung Schutz in der Motorworld gesucht, eine angrenzende Eventlocation. "Es versteht sich von selbst, dass wir Menschen gerne Schutz vor einem Gewitter bieten", wird die Managerin in dem Artikel zitiert. "Aber diese stark alkoholisierten Leute haben sich nicht so verhalten, wie wir uns das wünschen", erklärt sie weiter. Auch hier wurden wohl einige Mitarbeiterinne beleidigt und bedroht: "Ich möchte nicht, dass so mit meinen Mitarbeiterinnen umgegangen wird." Für die Mallorca-Party wurden in diesem Jahr laut des Veranstalters 6500 Tickets verkauft.