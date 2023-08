Eine 60 Kilo schwere Dogge namens Safira und eine Handtasche der Luxusmarke Hermès sind die Markenzeichen von Simona Sigmund. "Safira ist wohl der am meisten fotografierte Hund der Insel. Und wenn die Leute sich bücken, um ein Selfie mit ihr zu machen, sieht man auf dem Foto, wie groß sie ist", sagt die 56-jährige Schweizerin. Manchmal hat sie auch Donna dabei, eine Chihuahua-Hündin. Überhaupt haben es Tiere der Mallorca-Auswandererin angetan. Denn auch ein Mini-Shetty, das in etwa die Größe ihrer Dogge hat, ein Pferd, drei aus einem Zirkus gerettete Papageien und eine Katze, die sie in einer Mülltonne in Arenal gefunden hat, gehören zu ihrem Tierbestand. "Vor allem in der Urlaubszeit werden viele Tiere auf der Insel ausgesetzt. Wenn sie einen Chip haben, kann man darüber den Übeltäter – also den Besitzer – ausfindig machen", erklärt sie bestimmt.

Ihre Liebe und ihr Engagement für Tiere haben einen bestimmten Grund, wie die Mallorca-Auswandererin sagt: "Das ist meine Ersatzfamilie. Ich habe keine Kinder und keine Verwandten. Vor zehn Jahren sind meine beiden Eltern plötzlich verstorben." Da sie früher als Unternehmerin in Zürich gleich mehrere Firmen leitete und in der Medienbranche tätig war, blieb damals keine Zeit für Familienplanung. "Ich leitete eine Agentur mit über 100 Models, hatte eine Fernsehproduktionsfirma mit eigener Sendung, die ich moderiert habe, und drei Anti-Aging-Center mit über 100 Mitarbeitern", erinnert sie sich zurück. Letztendlich habe ihr Arzt nach einem Burnout dazu geraten, von diesem immensen Arbeitspensum herunterzukommen und kürzerzutreten. Ansonsten müsse sie mit weiteren gesundheitlichen Risiken wie einem Schlaganfall oder Herzinfarkt rechnen, machte ihr der Mediziner deutlich. Das war vor gut zehn Jahren für Sigmund Grund genug, ihr Leben komplett umzukrempeln. Sie verkaufte ihre Firmen und zog mit ihren Tieren und dem Ex-Mann auf die Balearen. "Mir war immer klar, dass ich auswandere, bevor ich 50 Jahre alt werde. Dabei wollte ich bereits finanziell frei sei, denn hier auf der Insel seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, stelle ich mir sehr hart vor", so Sigmund.

Von ihren ursprünglich vier Pferden sind mittlerweile zwei verstorben. Und ihr Ex-Mann ist nach Trennung zurück in die Alpenrepublik gegangen. Nachdem sie zunächst mehrere Fincas besaß, wohnt Sigmund mittlerweile in Port Adriano und hat ihre Pferde, die sie jeden Morgen ausreitet, in einem Stellplatz auf einer Ranch untergebracht. Eigentlich hat sie auf Mallorca auch ihre Ruhe und Anonymität gesucht, schließlich stand sie mit ihrer VIP-TV-Sendung auf TeleZüri in der Schweiz im Fokus der Öffentlichkeit. Das habe ihr zufolge jedoch nicht ganz geklappt, kommentiert sie mit einem Augenzwinkern: "Nach knapp einem Jahr war ich berühmt, denn eine Agentur hat mich zur Königin von Mallorca gewählt." Zwar würde auch eine Ballermann-Sängerin diesen Titel für sich beanspruchen, doch offiziell habe nur Sigmund die Lizenz an diesem Namen.

Noch stärker zog die Schweizerin die Aufmerksamkeit der Insel-Szene auf sich, als sie 2015 ihren Song "Ich bin am schönsten Ort der Welt" veröffentlichte, den sie mit dem Dieter-Bohlen-Produzenten Luis Rodriguez im legendären Studio 33 aufgenommen hat. Schmunzelnd sagt sie: "Ich war vom Erfolg des Liedes, das eine gute Platzierung in den Charts erreichte, beinah erschrocken und musste leider auch am Ballermann auftreten."

Ihrem Faible für Prunk, schließlich war die erlesene Schmuckfirma Cartier der Sponsor ihrer ehemaligen TV-Sendung, hat die Wahl-Mallorquinierin auch ihren Künstlernamen zu verdanken – denn mittlerweile nennt sie sich Simona Luxxxus. Damit auch nach ihrem Tod ihre Vierbeiner und gefiederten Freunde optimal versorgt sind, hat die Privatière sogar ein Testament aufgesetzt. "Falls ich sterben sollte, kontrolliert ein spanischer Rechtsanwalt, dass eine Person eingesetzt wird, die ein Leben für meine Tiere führt. Diese bekommt ein kleines Honarar ausgezahlt, muss 24 Stunden für die Lebewesen da sein, wobei sie mein Auto, die Immobilien und das Vermögen nutzen darf", sagt sie.

Ihre freie Zeit nutzt Simona Luxxxus, um sich ehrenamtlich für notleidenden Tiere einzusetzen, und scheut dabei keine Mühen. Seit Wochen ist sie für ihre "Tierschutz Charity White Party" in Port Adriano unterwegs, verteilt Flyer und sucht nach Sponsoren für das Event am 7. Oktober im Nobel-Restaurant Coast by East. Bei der edlen Party, wo die Geigerin Jitka Jackova, Saxofonist Roger Machon und der Frank-Sinatra-Sänger Paul Gant auftreten, wird es unter anderem eine Tombola und eine Versteigerung einer Skulptur des Pop-Art-Künstlerpaars Mr. und Mrs. Marnali geben. Die Einnahmen und der Erlös kommen der Tierschutzorganisation SOS Animal zugute. Karten für die Veranstaltung sind für 69 Euro erhältlich (info@simonaluxxxus.com).