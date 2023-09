TV-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh ist davon überzeugt, dass es sich bei dem Feuer in seiner Bar "Chucca" an der Playa de Palma auf Mallorca um Brandstiftung gehandelt hat. Das Feuer war in der Nacht zu Donnerstag auf der Terrasse der Kultbar gleich neben der ehemaligen Kultdisko Riu Palace ausgebrochen. Wie Sohel in dem Gespräch mit MM berichtete, schlugen die Flammen bis zu 20 Meter in die Höhe. Dabei wurde unter anderem die Hausfassade und das Vordach beschädigt.

Das Feuer zerstörte die Außenterrasse der Cocktailbar "Chucca". Alles deutet auf Brandstiftung hin. "Die Sicherheitskameras wurden weggedreht und Kabel zerschnitten. Außerdem konnten Spuren von Brandbeschleuniger nachgewiesen werden", erklärt Sohel Abdoulkhanzadeh gegenüber MM. Zwei Personen, die er seit Beginn verdächtigt, hat der Barinhaber mittlerweile bei der Polizei angezeigt. "Die Playa ist klein. Ich denke die Verantwortlichen werden bald zu Rechenschaft gezogen." Als Motiv befürchtet Abdoulkhanzadeh Neid. Die Sicherheitskameras wurden weggedreht und die Kabel durchgeschnitten. Ähnliche Nachrichten Bar von Goodbye-Deutschland-Auswanderer auf Mallorca teilweise abgebrannt Neben dem Vordach und der Hausfassade sind auch diverse Terrassenmöbel beschädigt worden, sowie Rollos und Fensterscheiben. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehr als 40.000 Euro. "Neben dem Sachschaden droht zusätzlich noch ein hoher Verdienstausfall. Ich mache derzeit jeden Tag Verlust." Ein detailliertes Gutachten soll am Samstagmorgen erstellt werden. Sohel Abdoulkhanzadeh wohnt in dem Dorf Es Pillari, das sich nur wenige Kilometer von der Playa de Palma befindet. 2019 eröffnete der aus der Reality-Soap "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" bekannte Gastronom das "Chucca" auf dem Carrer del Llaüt. Die erste Folge mit Sohel Abdoulkhanzadeh wurde am 30. September 2019 auf Vox ausgestrahlt. Seitdem gilt die Bar als beliebter Treffpunkt für Urlauber und Residenten. In diesem Jahr feiert der Auswanderer vierjähriges Jubiläum. Die Bar ist ein beliebter Treffpunkt bei Residenten und Urlaubern. Trotz der aktuellen Situation gibt sich der 35-Jährige nicht geschlagen und plant, seine Bar so schnell wie möglich wiederzueröffnen. "Der weitere Verlauf hängt jetzt erstmal von dem Gutachten am Samstag ab. Dann wird erstmal renoviert und angepackt. Wir werden aber wiederkommen. Ich will zwei bis spätestens vier Wochen wieder eröffnen."