Glitter, Glamour, Summer Chic: Das war das Motto der von Luxus-Butler Daniel Rudolf organisierten Xclusive Summer Night, die am Donnerstagabend im "Tree House by UM" an Palmas Alter Mole mit Blick auf die Kathedrale und den Hafen stattfand. Und diese Schlagwörter waren auch Programm: Bereits beim Betreten der Location funkelten die Kleider und Accessoires der Frauen, so weit das Auge reichte. Die Männer waren in lässigen hellen Farben unterwegs, der Luxus-Butler und seine Freundin Angelika komplett in Weiß.

Das Besondere: Zu dem Event waren nur ausgewählte Gäste geladen – die "High Society", wie Daniel Rudolf gegenüber dem Mallorca Magazin erklärte. Laut Rudolf sei es die "perfekte Möglichkeit, interessante Kontakte zu knüpfen und mit großartigen Menschen zu feiern." Wer müde Beine bekam, konnte es sich auf den Sitzmöglichkeiten, abseits der Bühne, bequem machen. Rund 150 Gäste feierten bei dem Event, darunter hauptsächlich Deutsche, vereinzelt ein paar Briten. Promis waren laut Aussage des Luxus-Butlers nicht vor Ort, jedoch mitunter drei Milliardäre, die in der Menschenmenge allerdings unerkannt blieben. Und: Viele Gäste sind sogar extra für die Veranstaltung eingeflogen und verbringen ein verlängertes Wochenende auf der Insel. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Bunt gemischtes Fingerfood wurde angeboten. Unter anderem gab es Pulled-Pork-Hotdogs und Lachs-Tartar mit Mango und Erdbeeren. Hierfür musste man sich nicht einmal bewegen, denn die kleinen Snacks wurden ganz bequem auf einer Holzplatte angereicht. Als Dessert gab es Mini-Cheesecakes und Brownies. Getränke gab es an der Open Bar, an der Gästen neben Softdrinks auch Whiskey, Tequila und unterschiedliche Weinsorten angeboten wurden. Auch für Live-Musik wurde an diesem Abend gesorgt: Die Gäste wurden mit Saxofonmusik und den Klängen einer Elektro-Geigen-Künstlerin, deren Instrument in bunten Farben leuchtete, begrüßt. Und damit nicht genug! Der Luxus-Butler hatte noch ein paar weitere Überraschungen parat: Zwei Frauen in knappen Glitzerkleidern zogen mit bunten Neonstäben, die sie hin und her bewegten, die Aufmerksamkeit auf sich. Im späteren Verlauf des Abends gab es für die Gäste noch einen weiteren Hingucker: Ein Mann war von Kopf bis Fuß im silberfarbenen Glitzerkostüm gekleidet, und viele Menschen reihten sich auf, um ein Bild mit ihm zu machen. In pinken Glitzerkorsett und Stiletto-Boots ging es dann um 23 Uhr weiter: Als Hauptact wurde die ehemalige "La Bouche"-Sängerin Natascha Wright eingeladen, die durch 90er-Welthits wie "Sweet Dreams" und "Be my Lover" bekannt wurde, mit denen sie auch die Show eröffnete. In der ersten Reihe tummelten sich viele Frauen in Glitzerkleidern, die ausgelassen zu ihrer Musik feierten. Wright coverte ebenfalls einige bekannte Songs aus den 90er Jahren, wie "Rhythm is a Dancer" (Snap!) oder "Mr. Vain" (Culture Beat), was das Publikum sehr erfreute. Nach der Show konnte das Publikum noch mit ein paar Getränken und Small Talk den Abend auf der Dachterrasse ausklingen lassen. Im MM-Gespräch zeigte sich der Luxus-Butler am Ende des Abends sichtlich zufrieden. Ein solches Event im privaten Rahmen habe so auf Mallorca noch nicht stattgefunden. Aber: Der Spaß hatte auch seinen Preis! Gäste zahlten 196 Euro, um bei der exklusiven Veranstaltung dabei zu sein. Rudolf ist seit 2020 auf der Insel sesshaft und bedient mit seinem Unternehmen Xclusive die "Reichen und Schönen", indem er sich um deren Luxusautos, Privatflugzeuge, Yachten und Anwesen kümmert.