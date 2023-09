Superstar Taylor Swift ist scheinbar für die Hochzeit der US-amerikanischen Schauspielerin Joey King (24) und Filmdirektor Steven Piet (32) nach Mallorca geflogen. Das Ja-Wort gaben sich die beiden vergangenes Wochenende in der Festung La Fortaleza in Pollença. Dieser Ort wurde in der Vergangenheit bereits von weiteren Promis als Hochzeitslocation genutzt: 2019 heiratete der mallorquinische Tennisspieler Rafa Nadal seine Maria Perelló dort.



Zuvor berichteten bereits unterschiedliche britische Medien: Neben Taylor Swift soll auch Brad Pitt unter den VIP-Gästen gewesen sein. Laut dem Online-Magazin ACESHOWBIZ war der Name von Taylor Swift auf der Gästeliste vorzufinden. Dies kam durch einen Post von Music Supervisor und Freund von King, Rob Lowry heraus, da er ein Bild der Gästeliste auf Instagram veröffentlichte. Dort wurde neber der 33-jährigen Sängerin auch ihr jüngerer Bruder Austin Swift (31) aufgelistet, der gemeinsam mit ihr an Tisch 15 gesessen haben soll. Kurz nach der Veröffentlichung entfernte Lowry das Foto, auf dem die Gästeliste zu sehen war, aus seinem Beitrag.

Doch da war es bereits zu spät: Vielen "Swifties", wie Taylors Fans genannt werden, fiel auf, dass die Sängerin unter den Gästen war und einige machten prompt einen Screenshot, ehe das Bild offline ging. Im Kommentarbereich des Posts fragte ein Fan sogar: "Warum hast du die Taylor-Infos veröffentlicht und dann gelöscht?". Ein anderer Nutzer schrieb ganz euphorisch: "OH MEIN GOTT, TAYLOR SWIFT!". Joey King war bereits 2010 in Taylor Swifts Musikvideo "Mean" zu sehen. Die beiden hatten sich über die Jahre hinweg angefreundet und trafen sich 2023 im Musikvideo zu "I Can See You" wieder, in dem auch Taylor Lautner und Presley Cash zu sehen waren.