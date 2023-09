Ja, Sie sehen richtig! Reality-Sternchen und Mallorca-Residentin Iris Klein war bei der Fashion Week in New York als Model auf dem Catwalk unterwegs. Bereits im Frühsommer hatte die Katzenberger-Mutter auf Instagram angekündigt, dass sie bei der Modenschau im Big Apple am Start sein würde und betonte damals, wie stolz sie auf diesen Erfolg sei. Außerdem plauderte sie einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge damals aus: "Ich habe ja früher auch gemodelt. Da hatte ich sogar meine Kinder Backstage dabei. Ich bin gespannt, ob ich das noch kann."

Iris Klein (l.) mit Designerin Pia Bolte. Foto: Instagram

Was viele für ein Gerücht hielten, wurde nun tasächlich wahr! Die 56-Jährige durfte ihr Können bei der Schau der deutschen Designerin Pia Bolte unter Beweis stellen, lief am Ende sogar Hand in Hand mit der Modeschöpferin über den Laufsteg. Bolte, die ihre Mode auch schon auf Mallora präsentierte, und Klein sind seit Jahren befreundet. Die Zusammenarbeit war allerdings eine Premiere, verriet Klein gegenüber dem Magazin "Bunte". Es war mein erstes Mal als Laufstegmodel, aber es hat richtig Spaß gemacht.

Mitgenommen nach New York hatte die Reality-Frau übrigens ihren neuen Freund, den Klein nur "Mister T" nennt. Im Januar dieses Jahres hatte sich die Katzenberger-Mutter nach 20 Jahren Beziehung von ihrem Mann Peter Klein getrennt. Er soll während seines Aufenthalts im RTL-Dschungelcamp, wo er Schwiegersohn Lucas Cordalis begleitete, eine Affäre mit Schauspielerin Yvonne Woelke gehabt haben. Zwischen Klein und Woelke tobt seither ein – überwiegend bei Instagram ausgetragener – Zickenkrieg. So verwundert es nicht, dass sich Kontrahentin Yvonne in den sozialen Netzwerken zu Kleins Ausflug in die Modewelt äußerte. Sie schreibt: "Gönnen wir ihr mal den kurzen Auftritt, mittlerweile kann ja jeder modeln. Und in Amerika interessiert das niemanden."