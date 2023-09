Ibiza-Flug mal anders! Mit einem solchen Vorfall hatten die meisten Reisenden eines Easyjet-Flugs von London auf die Nachbarinsel von Mallorca sicher nicht gerechnet. Während der Reise vernehmen die Passagiere ziemlich eindeutige Geräusche aus der Flugzeugtoilette. Angefeuert vom Publikum, öffnet der Flugbegleiter schließlich die Toilettentür. Und siehe da: Ein Paar vergnügt sich in dem engen kleinen Waschraum.

Die anderen Reisenden trauen ihren Augen nicht und die ganze Maschine bricht in lautes Gelächter aus. "Oh my god!", ruft eine Passagierin laut. Für das Sex-Pärchen, das den Vorfall zunächst offenbar auch recht lustig fand, endete der Flug aber alles andere als angenehm. Auf die beiden wartete am Airport von Ibiza die Polizei, die offenbar ein Verfahren eröffnet hat. Denn: Sex in der Öffentlichkeit – und dazu zählt auch eine Flugzeugtoilette – ist nicht erlaubt. Die britische Tageszeitung "The Sun" zitiert einen Easyjet-Sprecher mit den Worten: "Wir können bestätigen, dass es auf Ibiza zu einem Polizeieinsatz kam."

Aviation-Portalen zufolge drohen den unsittlichen Passagieren je 1000 Euro Bußgeld, im schlimmsten Fall ein Monat Gefängnis. Und das alles nur wegen ein bisschen Lust über den Wolken ...