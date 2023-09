Er ist ein großer Mallorca-Freund und liebt die Insel über alles: Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki! Jetzt ist das FDP-Urgestein auf seiner Yacht in Seenot geraten. Doch nicht nur er, sondern das gesamte Bundestagspräsidium, also auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und deren Stellvertreter Petra Pau (Linke), Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Yvonne Magwas (CDU) und Aydan Özoguz (SPD). Die Spitze des deutschen Parlaments befand sich gemeinsam auf einem Bootstrip auf der Ostsee, als der Zwischenfall passierte.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, waren Algen und Seegras schuld. "Die Filter hatten sich zugesetzt. Gut vier Seemeilen vor der Küste bei Damp lief der Motor heiß und wir mussten stoppen", zitiert die Zeitung Kubicki. Verstopfte Filter gelten für Besitzer von Motorbooten als nichts Ungewöhnliches. Algen, und Müll können in die Ansaugstutzen der Filteranlagen geraten und sie quasi "dicht" machen. Ein Boot der Wasserschutzpolizei, das die Politiker-Gruppe begleitete, konnte einspringen und sie nach Kiel bringen.

Seemann Kubicki steuerte hierzu bei geringem Wellengang seine "Liberty" neben das Polizeiboot, legte an und setzte seine Kollegen an Bord der ab. Kubicki zu Bild: "Das alles geschah gegen 13.45 Uhr, den Termin in Kiel um 15.15 Uhr haben alle mit ein wenig Verspätung wahrnehmen können."

Wolfgang Kubicki bezeichnet Mallorca seit Jahren als seine Herzensinsel, verbringt mehrere Wochen des Jahres hier. Im MM-Interview sagte der 71-Jährige einst: "Ich war auf Mallorca wie schockverliebt."