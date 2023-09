Der Alltag in einem Seniorenheim kann ziemlich eintönig sein. Aber nicht in der Residencia Llar de Calvià: Dort sorgten am vergangenen Dienstag die zwei Shetlandponys "Taca" und "Pancho" für eine freudige Überraschung. Die beiden Mini-Pferde sind eine Leihgabe des Club Hípico Es Pas de Calvià Vila.

Die beiden Shetlandponys bringen Freude in das Seniorenheim nach Calvià. Ähnliche Nachrichten Bestand des vom Aussterben bedrohten Mallorquinischen Pferdes erholt sich leicht Mehr ähnliche Nachrichten In dieser Woche statteten die Vierbeiner den Bewohnern des Seniorenstifts zum ersten Mal einen Besuch ab. Jeden Dienstag und Donnerstag werden sie im Rahmen einer neuen Pferdetherapie die Bewohner besuchen. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die den Senioren physische und psychische Vorteile bringen und ihre Lebensqualität verbessern soll.

"Die Ponys erinnern mich an meine Kindheit", sagt Enriqueta gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, eine der Frauen, die im Seniorenheim Llar de Calvià leben. Sie ist nicht die einzige, die im Laufe ihres Lebens Erfahrungen mit Pferden gemacht hat. Auch Cirila Valsera, eine andere Bewohnerin erinnert sich: "Ich liebe diese Tiere, ich hatte schon Pferde, als ich geboren wurde, und ich bin sehr glücklich, dass ich sie hier wiedersehen kann." Auch in den kommenden Wochen werden die Mini-Ponys den Bewohnern sicherlich noch das ein oder andere Lächeln ins Gesicht zaubern.