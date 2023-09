Nach den abgeschlossenen Bauarbeiten kann Tennisprofi Rafael Nadal auf Mallorca mit seiner Familie sein neues luxuriöses Zuhause in Porto Cristo nun in vollen Zügen genießen. Dementsprechend postete der Sportler am Donnerstag ein Bild in den sozialen Netzwerken, auf dem er in einem großen Infinity-Pool schwimmt, mit Blick auf den Hafen von Porto Cristo im Hintergrund. "Working" , betitelt er das Foto, das mit dem Song "It's My Life", von Bon Jovi musikalisch untermalt wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rafa Nadal (@rafaelnadal) Der mallorquinische Tennisspieler, der ursprünglich aus Manacor stammt, erwarb das Grundstück vor etwa zehn Jahren, zu dem eine typisch mallorquinische Steinvilla und weitere kleinere Bauten mit einer Gesamtfläche von über 1000 Quadratmetern gehören. Der Komplex gehörte einst den Erben eines der Besitzer der Höhlen von Drach. Das Haus, das sich im höchsten Teil von Porto Cristo befindet, besteht aus vier Gebäuden, einem Garten und einem Swimmingpool. Von dort hat der Profisportler zudem seinen 24-Meter-Katamaran im Visier, der sich im Hafen von Porto Cristo befindet. Die Arbeiten begannen kurz nach seiner Hochzeit im Oktober 2019. Diverse Baustopps sorgten zwischenzeitlich für Gerüchte, dennoch wurde das neue Zuhause von Rafa Nadal Anfang dieses Sommers fertiggestellt. Insgesamt stand Nadal 209 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. In seiner Karriere gewann Nadal bisher 92 Titel im Einzel sowie elf im Doppel. Er gewann bisher 22 Grand-Slam-Titel im Einzel und steht damit auf der Rekordliste hinter dem Serben Novak Đoković.