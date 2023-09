Glück im Unglück für "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi beim Flugzeug-Crash auf Palmas Airport Son Sant Joan. Der beliebte deutsche TV-Star hatte am Dienstagmittag zusammen mit weiteren 180 Passagieren in einem Condor-Flieger mit Flugziel Frankfurt gesessen, als ein bereits gelandetes Flugzeug der Airline Air Europa gegen einen Tragflügel der Condor-Maschine stieß. "Es gab einigen riesigen Rumms, aber sonst nichts", berichtete Llambi wenig später dem Mallorca Magazin. "Von Panik unter den Passagieren keine Spur", so der Deutsche.

Dennoch sei der Unfall für alle Beteiligten ärgerlich gewesen. "Ich hatte mehrere Termine in Frankfurt und Hamburg, die ich absagen musste. Aber so etwas kann schon mal passieren. Das ist wenn an einer Ampel zwei Autos zusammenstoßen. Dafür muss man Verständnis haben". Er habe für Mittwoch einen neuen Flug gebucht. "Der Pilot hat uns ganz sachlich und ruhig die Lage erklärt. Nach dem Aussteigen haben wir zuallerst den Condor-Schalter im Terminal gesucht, um weitere Infos zu bekommen. Den gibt es in Palma aber gar nicht. Das Handling-Unternehmen Acciona hat uns dann erklärt, wie es weitergeht". Llambi, der seit langem eine Zweitresidenz auf Mallorca hat, blieb aufgrund des Flugausfalls aber gelassen. "Alle Kosten bekommen wir ersetzt, das ist alles kein Beinbruch". Dem Piloten der Air Europa-Maschine, die den Unfall verursachte, würde der TV-Show-Juror wohl keine gute Note geben. "In dessen Haut möchte ich nicht stecken", so Llambi.