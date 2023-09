Auf Mallorca geht nichts ohne sie: die NIE-Nummer. Man braucht die aus zwei Buchstaben und sieben Ziffern bestehende Kombination in Spanien auf Banken, bei Ämtern und Behörde sowie bei vielen weiteren kleinen und größeren Tätigkeiten im Alltag. Was sich die Spanier von Kindesbeinen an problemlos für ihr ganzes Leben einprägen, macht ausländischen Residenten offenbar zu schaffen. Aus diesem Grund hatte ein deutscher Auswanderer nun eine besonders kreative Idee: Er ließ sich die NIE-Nummer auf die Hand tätowieren.

Im Gesprächt mit dem Mallorca Magazin sagt Chris v. H.: "Ich konnte mir die Nummer einfach nicht merken. Meine Frau und ich bestellen aber sehr viel im Internet. Und wenn in Spanien der Postobote ein Paket abgibt, fragt er immer nach der NIE-Nummer. Da musste ich dann oft ins Haus rennen und erst mein Portemonnaie mit der Ausländerkarte suchen." Das habe den Auswanderer irgendwann so genervt, dass ihm vor zwei Woche die Idee kam, sich die Steuernummer einfach "stechen" zu lassen. Gesagt getan: Am Freitag schließlich suchte v. H., der seit vier Jahren auf der Insel lebt und arbeitet, nach dem Besuch seines Lieblinsglokals an der Playa de Palma das nahegelegene Tattoo-Studio auf. Die Prozedur habe nur 15 Minuten gedauert und sei nicht schmerzhaft gewesen, erklärt er. "Ich habe so viele Tattoos, da bin ich das Ganze sowieso schon gewöhnt." Anschließend postete v. H. ein Foto von seiner nunmehr mit der NIE-Nummer "geschmückten" Hand in einer Auswanderer-Gruppe bei Facebook. Dort habe es fast ausschließlich positive Kommentare gegeben. "Die meisten Leute finden das einfach amüsant", so v. H. zum Mallorca Magazin.