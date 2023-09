Felicità, Liberta und Sharazan waren seine größten Hits: Der italienische Sänger Al Bano ist am Montagmorgen mit einem Privatjet auf Mallorca gelandet. Nur ein Handgepäck und – wie es sich für einen Italiener gehört – ein paar Kisten Wein hatte er dabei, als er das Terminal für Privatjets des Flughafens Son Sant Joan in Palma verließ. Der 80-jährige Schlagersänger, der mit bürgerlichem Namen Albano Carrisi heißt, kam ohne seine Familie, und stieg nach Verlassen des Airports in ein Auto mit Chauffeur ein, das auf ihn wartete.

Nach der Ankunft auf dem Terminal für Privatjets am Flughafen von Palma wartete eine Limousine samt Chauffeur auf den Sänger.

Nur dreißig Minuten nach der Landung ging der Schlagerbarde bereits an Bord einer beeindruckenden Yacht, die in Puerto Portals vor Anker lag. Wie die spanischschprachige MM-Schwesterzeitung berichtet, will Al Bano hier mit Freunden einige Tage im Mittelmeer segeln. Einer seiner Bekannten, ein chilenischer Banker und Unternehmer, ist der Besitzer der Yacht, wartete bereits an Bord auf den Sänger und nahm die Weinkisten in Empfang.

Bald darauf wechselte Al Bano sein Outfit, tauschte seinen Anzug gegen eine Badehose und ein T-Shirt und holte sich genüsslich einen Aperitif. Im Laufe des Abends trafen die weiteren Gäste ein, die mit dem Italiener und dem Chilenen den Sonnenuntergang genossen haben. Last but not least sprang der Sänger auch ins kühle Nass und nahm ein Bad im Meer – vielleicht aufgrund der herbstlichen Temperaturen das letzte in diesem Sommer...

Lässt es sich an Bord der luxuriösen Privatyacht seines Freundes gutgehen: Italo-Schlager-Barde Al Bano genießt seine Auszeit auf der Baleareninsel.

Al Bano, der als Meister der Italo-Schnulze gilt, war in der Vergangenheit beinah 30 Jahre mit der Sängerin und Schauspielerin Romina Power verheiratet, mit der er ein erfolgreiches Pop-Duo bildete. Power und Al Bano lernten sich 1967 bei den Dreharbeiten zu dem Film “Nel Sole” kennen und bekamen vier Kinder. Dabei war die Beziehung der beiden durch einen schweren Schicksalsschlag gekennzeichnet, als ihre Tochter Ylenia 1994 verschwand. Der Sänger suchte jahrelang nach seiner vermissten Tochter, bis er sie 2014 durch ein italienisches Gericht für tot erklären ließ. Derzeit ist Al Bano mit der 29 Jahre jüngeren TV-Moderatorin und Entertainerin Loredana Lecciso (51) liiert, mit der er zwei weitere Kinder hat.

In dem Land, wo die Zitronen blühen, gilt Al Bano als eine der außergewöhnlichsten Stimmen in der Geschichte. Als Sohn eines Bauern und in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, verkaufte er im Laufe seiner Karriere über 165 Millionen Tonträger. Derzeit besitzt er ein eigenes Weingut in Apulien, wo der exquisite Rebensaft "Don Carmelo" produziert wird, und darüber hinaus das Vier-Sterne-Ressort "Tenute Al Bano" mit einer Pferderanch, das zwischen der Adria und dem Ionischen Meer gelegen ist.