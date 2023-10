Eine Mallorquinerin ist in ihren Flitterwochen von einem Elefanten attackiert worden. Der Vorfall ereignete sich während einer Safari in Kenia. Das Video teilte die Insulanerin Ely Fernández in dem sozialen Netzwerk "Tik Tok". "Ich habe die Schläge meines Lebens bekommen", erklärt die junge Spanierin. Auf dem Video, in dem sie den Vorfall schildert, erkennt man noch deutlich die Verletzungen im Gesicht der Mallorquinerin.

Die Frau, die auf Mallorca als Tierärztin arbeitet, befand sich mit ihrem Mann in einem Resort in einem Nationalpark in Afrika. Als die beiden gerade mit dem Frühstück beginnen wollten, wies sie einer der Hotelangestellten daraufhin, dass sich Elefanten auf dem Parkplatz befänden und fragte das Paar, ob sie sich die Tiere einmal aus nächster Nähe anschauen wollen. "Sobald ich den Hügel hinaufging, sah ich die Elefantenfamilie, die aus zwei großen Tiren und deren Nachwuchs bestanden. Doch eines der Tiere kam schnell auf uns zugelaufen. Der Ranger packte mich und rief nur: 'Lauf, lauf'", erklärt die Mallorquinerin weiter. Aufgrund des unwegsamen Geländes stürzte die Frau. Das Einzige, was mir einfiel, war, auf dem Boden zu bleiben, mich zu einem Ball zusammenzurollen und zu sagen: 'Um Gottes willen, schlagt mir nicht den Kopf ein." Das Tier verpasste ihr mehrere Tritte. Ely Fernández stellte sich tot, bis ihr Führer und ein Begleiter sie vom Boden aufhoben, um sie zum Arzt zu begleiten, der ihr Medikamente verabreichte. "Ich bin total zerschrammt. Meine Brust tut weh, meine linke Niere schmerzt ebenfalls. Ich habe überall Beulen und blaue Flecken", sagt sie. "Ich hatte Glück. Es ist ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist." Die Mallorquinerin erklärte, dass sie allen Anweisungen nachgegangen war, die die Angestellten des Resorts ihr zuvor gegeben hatten. Ely Fernández ist mit dem Schrecken davon gekommen und sagt: "Ich bin einfach nur froh, dass nicht mehr passiert ist und ich noch lebe."