Die Tierhilfe Mallorca in Andratx wird Ende des Dezember für immer seine Pforten schließen. Das hatte die deutsche Auswanderin und Gründerin des Tierheims Helga Knies an diesem Freitag auf den sozialen Netzwerken mitgeteilt. Grund für die drohende Schließung seien personelle Probleme und die damit nicht mehr gesicherte Versorgung der Tiere.

Vor 34 Jahren, im Jahre 1986, gründete Helga Knies das Tierheim, das auch unter dem Namen Fundación Arche Noah auf der Insel bekannt ist. Nun kann die 81-jährige deutsche Auswanderin die Tierauffangstation nicht mehr aufrechterhalten. "Schon seit längerer Zeit fehlt es uns an Personal, sodass die Versorgung der aufgenommenen Vierbeiner nicht mehr garantiert ist", erklärt Helga Knies im Gespräch mit MM. Auch steigende Kosten machen die Weiterarbeit unmöglich.

Seit 34 Jahren setzt sich Helga Knies für Tiere in Not ein. (Archivfoto)

Derzeit sind insgesamt 250 Katzen und 28 Hunde in der Tierhilfe untergebracht, die jetzt dringend ein neues Zuhause suchen. "Wir hoffen alle Vierbeiner bis Ende des Jahres vermitteln zu können. Falls uns das nicht gelingt, wissen wir auch nicht, was mit den Tieren passiert." Aufgrund der derzeitigen Umstände ist es für Helga Knies nicht möglich, noch weitere Hunde oder Katzen aufzunehmen. Doch auch die Vermittlung stellt sich als immer schwieriger heraus. "Die Leute kommen uns besuchen und sagen: Den Tieren geht es doch gut. Mir ist es wichtig, dass die Tiere nicht in kleine Käfige gesperrt werden, sondern dass es ihnen auch hier gut geht. Trotzdem müssen sie aber vermittelt werden." Und Vermittlungen nach Deutschland sind meistens sehr kostenspielig. "Wir hoffen zumindest, den ganzen Prozess so lange hinauszögern zu können, bis alle Tiere ein Zuhause gefunden haben", erklärt die 81-jährige Tierschützerin.

Zu den Hauptaufgaben der Tierhilfe Mallorca gehörte es unter anderem Katzen zu kastrieren, Flaschenkinder großzuziehen, Notfälle ärztlich zu versorgen und später weiterzuvermitteln. Das Tierheim ist täglich zwischen 11 und 13 Uhr für Besucher geöffnet. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Homepage.