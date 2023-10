Einer der spektakulärsten Luxus-Häfen Mallorcas hat sich am Samstagabend in den Schauplatz einer exklusiven Wohltätigkeitsveranstaltung "zum Wohl der Hunde und Katzen" auf der Insel verwandelt. Im Restaurant "Coast by east" fand die "Tierschutz Charity White Party" mit rund 230 geladenen Gästen – alle weiß gekleidet – statt. Die Veranstalterin, die Schweizerin Simona "Luxxxus", sagte gegenüber MM: "Ich bin sehr gestresst und muss gleich noch das Mikrofon in die Hand nehmen und moderieren. Doch alles läuft super, der Verkauf der Lose für die Tombola hat begonnen und nachher geht es mit der Versteigerung los. Mein Eindruck ist, dass die Gäste sehr happy sind – es gibt sogar eine Warteschlange für diejenigen, die spenden wollen."

Der Erlös der Veranstaltung geht der Organisatorin zufolge zu einhundert Prozent an die Tierschutzorganisation SOS Animal mit Sitz auf der Insel. Im Vorfeld des Events hatte die frühere TV-Moderatorin aus Zürich, die mit bürgerlichem Namen Simona Sigmund heißt, bereits 24 Sponsoren gefunden, die insgesamt 24.000 Euro für die Tiere spendeten. Auch die erste Vorsitzende des Tierschutzvereins, Maxi Lange, war bei dem Event dabei und erklärte , wie wichtig solche Veranstaltungen für das Überleben von SOS Animal seien: "Ohne Spenden könnte unser Verein nicht überleben. Wir brauchen ständig Einnahmen, müssen Angestellte und Tierarztkosten zahlen, was sich auf Tausende Euro im Monat beläuft." Highlight der Veranstaltung war die Versteigerung eines Werkes des deutschen Künstlerpaares "Mr. Und Mrs. Marnali" für über 5000 Euro – zum Wohl der Tiere, versteht sich. Hinter dem Künstlerlabel "Marnali" stecken eigentlich Marko und Nathalie Bernsteiner. Marko Bernsteiner erklärte gegenüber MM, warum er sich für den Schutz der "besten Freunde des Menschen" einsetzt: "Wir haben selber zwei Hunde, zwei Papageien und eine Schlange zu Hause. Daher wollen wir für Tiere was Gutes tun. Das Kunstwerk , ein "Love-Bär", ist ein Unikat im Wert von mehreren Tausend Euro. Wir machen damit keinen Gewinn, alles geht an SOS-Animal". Unter die Gäste hatte sich auch der eine oder andere Prominente gemischt, wie etwa der Dschungelkönig von 2011, Peer Kusmagk, und Deutschlands wohl bekanntester Polizist, der Schauspieler Michael Naseband. Musikalisch wurde das Event von dem "Frank-Sinatra-Sänger" Paul Gant, der "Teufelsgeigerin" Jitka Lackova und Saxofonist Roger Machton untermalt. Ein mobiles Casino mit Wetteinsätzen zugunsten der Tiere, eine Show von zwei Feuerartisten und die 90-er Beats von Star-DJ Sun Vegas rundeten die Veranstaltung ab.