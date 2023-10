Kimberley Steeb, Yogalehrerin, Energie-Heilerin und Ex-Frau des ehemaligen Tennisprofis Charlie Steeb hat an diesem Mittwoch in der Innenstadt von Palma in Kooperation mit der Kling-Boutique den ersten Pop-Up-Store ihres Kristall-Onlineshops Gemstonian Crystals eröffnet. Mit dabei war auch Co-Founderin und Breathworkerin Dora Molina Luz.

Rund 80 Personen nahmen bei der Eröffnung des Stores teil. Vor allem Kunst- und Schönheitsliebhaber fühlten sich von den Kristallen angezogen. Ausgestellt waren zahlreiche Kristalle wie zum Beispiel Amethyste, Bergkristalle, Zythrine oder Rosenquarze. Die Preisspanne für die Steine liegt etwa zwischen 1300 bis knapp 100.000 Euro. Für das leibliche Wohl sorgten Sushi, vietnamesische Sommerrollen sowie Wasser und Sekt. Zuvor wurden die Kraftsteine hauptsächlich über einen Online-Shop verkauft. "Mit unserem Pop-Up-Store wollen wir die Menschen zusammenbringen und eine konkrete Anlaufstelle sein", erklärt Kimberley Steeb. Neben Privatpersonen würden sich auch touristische Unterkünfte für die riesigen Kristalle zu interessieren. Denn: Die pompösen Steine schimmern nicht nur eindrucksvoll, ihnen wird auch eine heilende Wirkung zugeschrieben. Kimberley Steeb (r.) und Dora Molina Luz haben den ersten Pop-Up-Store Kimberley Steeb ist Energie-Heilerin, Spirit-Aktivistin, Alchemistin-Life-Coach und die Begründerin der ganzheitlichen Quantenheilungsmethode Recome. Eine weitere Leidenschaft der Münchnerin ist der Bienenschutz. Mithilfe von Shungite-Lavendel-Bienenstöcken widmet sie sich vor allem der biologischen Honigproduktion. Steeb gründete gemeinsam mit Ursula Karven 2006 das erste große Yogastudio in der Altstadt von Palma, dort, wo heute das Brondo Architect Hotel steht. „Wir haben damals den Yoga-Trend auf der Insel ins Rollen gebracht", so Steeb. Mit ihrem Studio YogaYou kamen sogar internationale Lehrer auf die Insel. Der aufwendig verzierte Energiestein aus Kanada kostet 98.000 Euro. Gemeinsam mit ihrem Exmann, dem Tennisprofi Carl-Uwe „Charly" Steeb, wanderte sie vor einigen Jahren nach Mallorca aus. In die Baleareninsel verliebte sich die Münchnerin während eines Urlaubs bei einer Freundin in Artà. „Ich rief damals begeistert Charly an und sagte, wir brauchen hier unbedingt ein Feriendomizil." Als der Tennisspieler 1996 sein Karriereende bekannt gab, verlegte das Paar schließlich seinen Wohnsitz nach Mallorca. Ihre beiden Kinder wurden zunächst in Cala Rajada eingeschult. Nachdem die Familie zwischenzeitlich wieder zurück nach Deutschland gegangen war, ist die Insel seit einigen Jahren nun wieder Steebs auserkorener Heimathafen. In dem Store können verschiedene Energiesteine käuflich erworben werden. Auf ihrer etwa zehn Hektar großen, teils autarken Finca Star Seedz Farm zwischen Petra und Manacor veranstaltet Kimberley Steeb in Kooperation mit Dora Luz inzwischen regelmäßig Workshops, wie zum Beispiel zum Thema Breathworking. Zuletzt war Luz auf dem Yoga del Mar Spirit Festival in Esporles vertreten. Obwohl Steeb schon in vielen Ländern und Städten auf der Welt unterwegs war, ging von der Baleareninsel eine besondere Faszination aus. „Das war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe mich schon immer mehr zur Natur als zur Großstadt hingezogen gefühlt. Und vor allem Mallorca hat eine ganz besondere Energie."