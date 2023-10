Mit seiner Musik will der Rapper, Speaker und Autor Seom vor allem inspirieren und sein Publikum wieder an die Wunder des Lebens erinnern. Der 40-jährige Künstler, der mit bürgerlichem Namen Patrick Kammerer heißt, hat es sich zu seiner Aufgabe gemacht, mit seinen Klängen und Lyrics Menschen wieder an ihre Potenziale zurückzuführen. Seine Songs, die die Titel „Löwenmut”, „Erwache” und „Sei du selbst” tragen, sollen Menschen dazu aufmuntern, ihren eigenen Weg zu gehen, an sich zu glauben und ein authentisches Leben zu führen. Gegenüber MM sagte der aus dem Allgäu stammende Künstler: „Mein Vater ist Personal-Coach und meine Mutter von Beruf Meditationslehrerin. Von ihnen habe ich grundlegende Mechanismen wie Achtsamkeit, Meditation und Dankbarkeit gelernt.”

Das eigene Leben des Musikers ist ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, mit geballter Kraft und Willensanstrengung Steine, die einem das Schicksal in den Weg legte, beiseite zu räumen. „Ich habe früh, mit 13 angefangen, Musik zu machen und Songs zu schreiben. In dem Moment habe ich gespürt, dass es das ist, was mir am meisten Freude bereitet und meine größte Leidenschaft ist”, erinnert sich Seom zurück. Trotzdem war es noch ein langer Weg, bis er auch finanziell von seiner künstlerischen Tätigkeit leben konnte. „Von meinen 25 Alben, die ich mittlerweile produzierte, habe ich die ersten 15 selbst finanziert,”, so der Rapper. In dieser damals schwierigen Zeit absolvierte er darüber hinaus drei verschiedene Ausbildungen, und zwar zum Logopäden, Erzieher und Einzelhandelskaufmann – doch nichts davon schien das Richtige zu sein, und so musste er, wie er sagt, viel Durchhaltevermögen und Ausdauer beweisen: „In den Arbeitspausen, in meiner gesamten Freizeit und an den Wochenenden habe ich weiterhin an meinem Traum gearbeitet und jede freie Minute Songs geschrieben.” Seom geht davon aus, dass er durch seine Musik mehr bewegen kann als es durch andere Kommunikationskanäle möglich wäre. „Die Sprache ist eigentlich mein Instrument. Mit den Songs kann ich bei Menschen Emotionen freisetzen, was ich alleine kognitiv durch reine Texte nicht erreichen könnte”, erklärt er.

Kammerer geht es darum, die in seinen Liedern verpackte Spiritualität in den Alltag zurückzuholen. „Ich bin ein Fan von Meditation, die zu innerer Stille und Mindfulness führt, denn das sind von Völkern seit Jahrtausenden erprobte Praktiken.” Alleine an einem grauen Montagmorgen in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit könne man Seom zufolge reflektieren, wofür man dankbar ist und welchen Menschen man eine Freude bereiten könnte – was bereits ein alltägliches geistiges Ritual sein könne.

Mit seiner Lebensgefährtin, der Künstlerin Johanna Heizmann, erfüllte sich Seom einen Lebenstraum und bereiste für sieben Monate die Welt. Im MM-Gespräch sagte er: „Wir waren in Panama, Costa Rica, Thailand, Sri Lanka, Nicaragua, Kambodscha, Laos, Mexiko, Kolumbien, Vietnam und Bali unterwegs.” In jedem Land produzierte der Rapper dabei Filmsequenzen, die er in seine Musikvideos einbaute. Vor drei Jahren, mit der Geburt seines Sohnes, ist das Paar etwas sesshafter geworden und wohnt nun in Augsburg.

Seom, der seit 2016 eine eigene Plattenfirma führt und seine Tourneen selbst plant, ist zudem auch als Autor und Coach tätig und versteht sich als „Brückenbauer der neuen Zeit”. Mittlerweile sind von dem Künstler fünf Bücher auf dem Markt erhältlich, und ein neunmonatiges Coaching-Programm, die „University of Dreams”, ist derzeit online buchbar. Zudem hat Kammerer einen Kinofilm mit dem Titel „Soultribe” produziert, der am 5. November in den deutschen Kinos anläuft. Auf Mallorca gibt der Musiker am Samstag, 28. Oktober, um 17 Uhr sein erstes Poolkonzert. Veranstaltungsort ist das Loftotel Canet bei Esporles. Karten sind per E-Mail für 34 Euro erhältlich. (Bestellungen: karind i ana.kuehba cher@gmail.com )