Das Mallorca Magazin, das seit dieser Woche in einem neuen Look daherkommt, hat seine neue Ära am Donnerstagabend – dem ersten Erscheinungstag der frisch editierten Printausgabe – mit über 150 hochkarätigen Gästen gefeiert. Alexander Sepasgosarian, Chefredakteur der deutschen Wochenzeitung, die seit 1971 erscheint, leitete die Veranstaltung im angesagten Strandclub und Restaurant Balneario Illetas. Die Präsidentin des Medienverlages Grup Serra, in dem das Blatt erscheint, sagte: "Wir haben die Wochenzeitung an die neuen Zeiten angepasst."

Das neue Design des Mallorca Magazins ist ein Werk des Layouters Iñaki Oteiza. Es möchte den Lesern mit mehr Übersichtlichkeit und Visualität durch ansprechende Fotos einen klaren Blick für die aktuellen Geschehnisse auf der Baleareninsel vermitteln. Sepasgosarian betonte in seiner Rede die Bedeutung von deutschsprachigen Unternehmern auf der Insel als Brückenbauer zwischen der deutschen und der mallorquinischen Kultur. Als Beispiele erwähnte der Chefredakteur die Immobilienmakler Lutz und Edith Minkner, die Filmemacherin Sibylle Tiessen, den Direktor des Golfclubs Alcanada, Kristoff Both, sowie die Frau des deutschen Konsuls auf Mallorca, die Dramaturgin Elisabeth Engstler, die sich unter den Anwesenden befanden. Das Mallorca Magazin erscheint nun einem frischeren und übersichtlicherem Look. Beim offiziellen Teil des Events sprachen auch der balearische Tourismusminister Jaume Bauzà und der Bürgermeister von Calvià, Juan Antonio Amengual. Letzterer gab dabei eine Anekdote von sich: Während seines Studiums habe der mallorquinische Politiker das Mallorca Magazin gelesen, um seine Deutschkenntnisse zu perfektionieren, erklärte er. Jaume Bauzà wiederum zollte in seiner Rede dem Magazin, das zugleich sein 53-jähriges Bestehen feierte, höchsten Respekt und sagte: "Wir bedanken uns auch dankbar für all die Jahre, in denen das Magazin den deutschen Touristen und Residenten die Kultur der Insel nahegebracht hat." Cocktails, Fingerfood, und Rotwein, der von der Bodega Macià Batle bereitgestellt worden war, sowie Weißwein von José L. Ferrer stellten die kulinarischen Höhepunkte des Abends in dem Beach-Restaurants mit Meerblick dar.