Vor allem in der kalten Jahreszeit kann es selbst auf Mallorca manchmal etwas einsam werden. Gegen diesen Winter-Blues, der sich bei so manchem auf der Insel wohnenden Residenten leicht bemerkbar macht, haben sich nun zwei Frauen etwas einfallen lassen. Bettina Klos, eine seit 20 Jahren auf der Baleareninsel lebende PR- und Event-Managerin, und die Chefin der Ritzi Lounge Bar, Franziska Gebert, gaben vergangene Woche den Auftakt zu einer neuen Veranstaltungsreihe – der „Flirt & Single-Party” in Puerto Portals.

Gegenüber MM erklärte Klos: „Auf Mallorca ist es grundsätzlich wegen der guten Stimmung leichter, mit Menschen in Kontakt zu treten, vor allem im Sommer”. In den kalten Monaten und der Nebensaison würde sich das für diejenigen, die das ganze Jahr über auf der Insel sind, verändern, fügte sie dem hinzu. Mit dieser neuen kostenlosen Event-Plattform soll den isoliert lebenden Single-Herzen auf der Balereninsel geholfen werden.

Die Partyveranstalterinnen Franziska Gebert (l.) und Bettina Klos (r.).

„Ich gehe davon aus, dass es bei unserer Party leichter ist, jemanden bei Musik und ein paar Getränken kennenzulernen als beispielsweise über Tinder, wo es doch oftmals böse Überraschungen gibt”, so Bettina Klos. Hier, im realen Leben, gebe es im Gegensatz zum Online-Dating die Möglichkeit, jemanden aus der Distanz in einer Gruppe abzuchecken, um ihn dann bei Interesse anzusprechen, fügte die Veranstalterin dem hinzu.

An dem besagten Abend füllte sich die Lounge des Luxus-Restaurants in kürzester Zeit mit zumeist elegant gekleideten männlichen und weiblichen Partnersuchenden, wobei allerdings ein leichter Frauenüberschuss zu beobachten war. Am Eingang bekamen die Gäste wahlweise ein silbernes oder aber rotes Herz, das sie an ihrer Kleidung anbringen durften. Der Sticker in der blutroten, flammenden Farbe symbolisiert dabei, dass sein Träger offen für neue Kontakte ist, und sich aktiv im „Flirt-Modus” befindet. Das silberfarbene Herzchen hingegen deutet darauf hin, dass die Person eher passiv am Partygeschehen teilnimmt oder aber bereits vergeben ist. Zudem lagen in der Bar Zettel, Stifte und Couverts aus. Damit können die Flirtenden, falls ihnen jemand ins Auge stechen sollte, ihrem Schwarm am benachbarten Tisch einen Brief mit Amorsgrüßen zukommen lassen.

Bei ausgelassener Stimmung und Musik hatten die Flirtenden sichtlich Spaß.

Eine Teilnehmerin des Events, Gabrielle (Name v. d. Redaktion geändert), sagte: „Hier ist es absolut super, jedoch bin ich schon verheiratet und mein Mann weiß Bescheid, dass ich hier bin. Eigentlich begleite ich nur meine Freundin.” Ein weiterer Gast, der anonym bleibten möchte, berichtete MM von früheren Erfahrungen auf ähnlichen Events: „Ich war häufiger auf den ‚Fisch sucht Fahrrad’-Partys. Noch habe ich heute niemanden gesehen, der mein Herz erwärmt, bin aber in einem solchen Fall bereit, in die Vollen zu gehen.”

Die nächste „Single- & Flirt-Party” mit DJ Schiefer in der Ritzi Bar (1. Stock) in Puerto Portals findet am Sonntag, 10. Dezember, um 20 Uhr statt (Tischreservierungen unter: +34 67628 4420).