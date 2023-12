Papá Noel, wie der Weihnachtsmann in Spanien und auf Mallorca genannt wird, hat am Dienstagabend sein "Häuschen" zugunsten der Vereinigung der Eltern krebskranker Kinder auf den Balearen (Aspanob) in Palmas Einkaufszentrum El Corte Ingés auf den Avenidas eingeweiht. Seit 28 Jahren arbeiten die Hilfsvereinigung und die spanische Kaufhauskette zusammen und organisieren gemeinsame Projekte.

Der Vorsitzende von Aspanob, Jaime Coll, begrüßte zusammen mit dem Direktor für institutionelle Beziehungen der Warenhauskette auf den Balearen, Antonio Sánchez, den Weihnachtsmann. Auch Inselratspräsident Llorenç Galmés, die Stadträtin für Gesundheit, Manuela Garcia, und die balearische Familien- und Sozialministerin, Catalina Cirer waren bei der Einweihung anwesend.

Papá Noel begrüßt einige Besucher in dem Einkaufszentrum.

Familien können den Weihnachtsmann im Einkaufszentrum auf den Avenidas jeweils am 7., 8., 9., 16., 17., 22. und 23. Dezember von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr und am 14., 15., 18., 19., 20. und 21. Dezember in der Zeit von 17 bis 20 Uhr besuchen. An Heiligabend sitzt der Weihnachtsmann ebenfalls zwischen 11 und 14 Uhr in seinem Häuschen.

Auch im Corte Inglés auf Palmas Einkaufsstraße Jaime III kann der Weihnachtsmann besucht werden. Das ist am 6., 8., 9., 10., 16., 17. und 23. Dezember von 11 bis 14 Uhr und zwischen 17 und 20 Uhr möglich. Ebenfalls empfängt Papá Noel seine Besucher am 7., 11., 12., 15., 19., 20., 21. und 22. Dezember von 17 bis 20 Uhr und am 24. Dezember zwischen 11 und 14 Uhr.