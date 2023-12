Es ist für viele Menschen die wohl schönste Zeit des Jahres: Die Feiertage rücken näher und die besinnliche Adventszeit hat auch auf Mallorca begonnen. Die Innenstädte sind wunderschön beleuchtet und erstrahlen in herrlichem Glanz, sobald es dunkel wird. Deutsche Urlauber und Residenten müssen nicht auf die heimelige Atmosphäre der Weihnachtsmärkte verzichten. Mallorca hat in diesem Punkt sehr viel zu bieten! MM listet auf, welche "Mercadillos de Navidad" in diesen Tagen und in den nächsten Wochen stattfinden und was dort geboten wird. In unserem Online-Eventkalender finden Sie alle Adventsmärkte samt Öffnungszeiten und Verlinkungen.

Mercadillo de Navidad in der Altstadt von Palma: Fast 200 Stände reihen sich bis zum 7. Januar in der Innenstadt von Palma aneinander und zwar entlang der Plaça Major, La Rambla-Via Roma und Plaça de la Porta Pintada. Der Hauptteil ist in diesem Jahr von der Plaça d'Espanya in den Bahnhofspark Parc de Ses Estacions direkt gegenüber verlegt worden. Der Grund dafür sind Bauarbeiten. Es gibt Kleidung, Schmuck, regionale Produkte, Geschenkartikel, Kosmetika, Spielzeug und vieles mehr. Deutscher Weihnachtsmarkt in Santa Ponça: Nach der Zwangspause wegen Mietstreitigkeiten vom vergangenen Jahr ist der beliebte deutsche Weihnachtsmarkt in Son Bugadelles wieder mit altbewährtem Programm zurück: die große Lego-Ausstellung, Kunsthandwerk und Charity, Essen, Trinken, Musik und Kinderkarussells. Es werden auch wieder Flohmärkte für Kinder und Erwachsene ausgerichtet, die genauen Zeiten lesen Sie hier. Der Markt ist bis 17. Dezember aufgebaut. Weihnachtsmarkt im Pueblo Español in Palma: Ähnliche Nachrichten Palma im Lichterglanz: So spektakulär war das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung Dieser Weihnachtsmarkt bietet wohl die schönste Kulisse der Insel. Im Freilichtmuseum in Palma de Mallorca hat sich das spanische Dorf wieder in ein Weihnachsdorf verwandelt. Bis 17. Dezember gibt es zahlreiche Buden mit Kleidung und Kunsthandwerk, Waffeln, Glühwein und Bratwurst sowie Musik. Abends legen auch Djs auf und Kunstschnee rieselt auf die Besucher herab. Auch ein wechselndes Programm für Kinder ist geboten: Der Weihnachsmann kommt zu Besuch, Bastelstunden werden organisiert, es gibt eine Hüpfburg und ein Karussell. Der Weihnachtsmarkt im Pueblo Español ist unter Deutschen auf Mallorca sehr beliebt. Foto: T. Ayuga Christmas Wonderland in Son Amar nahe Palmanyola: Das Christmas Wonderland auf der Eventfinca Son Amar ist eine Spielwiese für die ganze Familie. Man kann bis zum 22. Dezember den Weihnachtsmann treffen, Schlittschuh fahren und über den Weihnachtsmarkt schlendern. Das gesamte Programm und auch Reservierungen gibt es online bei der Eventfinca Son Amar. Christmas Market in Puerto Portals: In mehr als vierzig Holzbuden gibt es zwischen 14. Dezember und 6. Januar unter anderem: Dekorationen, Accessoires, Holzspielzeug und vieles mehr rund ums Kunsthandwerk. Rund um den Weihnachtsmarkt gibt es Workshops für Familien, Bastelstunden, Tanzaufführungen und Konzerte. Und auch die Schlittschuhbahn wird aufgebaut sein. Parque de Navidad im Nobelhafen Port Adriano: Der Luxushafen fährt wieder einmal groß auf, und zwar vom 22. Dezember bis 8. Januar: mit der 30 Meter langen Riesenrutsche, 300 Quadratmeter großen Eisbahn und einem Besuch vom Weihnachtsmann, mit dem sich die Kleinen fotografieren lassen können.