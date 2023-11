Am Donnerstagabend war es um 20 Uhr wieder soweit: In Palma de Mallorca ist feierlich die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst und somit offiziell die Vorweihnachtszeit eingeläutet worden. Nach offiziellen Angaben waren mehr als 20.000 Menschen vor Ort, um sich das Spektakel aus nächster Nähe anzuschauen.

Bei angenehmen Temperaturen kamen viele Familien, um unter der Weihnachtsbeleuchtung zu spazieren. Der Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez, und Victoria Ramis vom gemeinnützigen Vereins "Fundació Monti-sion Solidària" drückten gemeinsam den Knopf, um die Lichter einzuschalten. Nach einer Darbietung des Liedes Casta Diva der Sopranistin Mar Vives begann ein Countdown und Palma wurde beleuchtet. Viele applaudierten vor Freude und zückten ihre Handys, um diesen besonderen Moment festzuhalten.

Das Programm der Vorführungen und Aktivitäten begann fünfzehn Minuten nach der geplanten Zeit um 18.45 Uhr im Parc de Sa Feixina, wo Dutzende von Familien die Ankunft von zwei riesigen beleuchteten Robotern und Tänzerinnen erwarteten, die eine Show mit leuchtenden Bändern aufführten. Ein Umzug zur Plaça de la Reina wurde von einer großen Menschenmenge begleitet, während auf der Plaça Joan Carles I. ein großer zweiköpfiger Drache erschien, der sich seinen Weg durch das Zentrum bahnte.

Auf der Plaça Cort wurden indes unter anderem Jongleure, Akrobaten und Trapezkünstler während ihrer Show vom Publikum umringt. Alle Künstler versammelten sich schließlich auf der Plaça de la Reina, wo sie sich nach derm Einschalten der Beleuchtung auf der Bühne mit einem großen Tanz verabschiedeten. Als die Aufführungen vorbei waren, begannen Touristen und Anwohner ihren Rundgang durch die Einkaufsstraßen.

Mehr als 400 Kilometer Lichterketten werden in diesem Jahr die Straßen und Plätze Palmas erleuchten. Gigantische Figuren in Form von Weihnachtsbäumen und Sternen werden ebenfalls zu einzigartigen Fotomotiven für viele. In diesem Jahr wurden zwei zehn Meter hohe Bäume in der beliebten Einkaufsstraße Jaime III und der Avenida Antonio Maura aufgestellt sowie ein 20 Meter hoher Baum im Parc de ses Estacions, eine riesige Leuchtkugel im Paseo Sagrera und ein riesiger Stern, der seine Farbe wechselt, an der Puerta de Santa Catalina.