An diesem Freitag ist auf Mallorca Feiertag. Wie in jedem Jahr wird auch an diesem 8. Dezember Mariä Empfängnis, auf Spanisch Día de la Inmaculada Concepción, gefeiert. Dieser Festtag ist verkaufsoffen. Geshoppt werden kann in den großen Handelsketten, wie den beiden spanischen Einkaufszentrem El Corte Inglés auf den Avenidas und Jaime III. oder im Alcampo, sowie in den Malls FAN in Nähe des Flughafens und Porto Pi in Palma.

Wer gerne den freien Tag zum Shoppen nutzen will, kann das zum Beispiel im Zentrum der Inselhauptstadt machen. Vor allem in der Altstadt, innerhalb des Rings der Avenidas, werden erfahrungsgemäß viele Boutiquen geöffnet haben. Auch die meisten Bars, Restaurants und Cafés sind ganz normal in Betrieb. Ähnliche Nachrichten Shoppingcenter "El Arenal Park" in Llucmajor steht für drei Millionen Euro zum Verkauf Mehr ähnliche Nachrichten Wer am Feiertag auf Mallorca noch Lebensmittel braucht, hat ebenfalls einige Möglichkeiten. In der Regel haben die meisten Filialen der Kette Eroski geöffnet, ebenso Lidl. Aufgrund der vermehrten Anfrage an Feiertagen setzt Palmas Busunternehmen EMT zudem deutlich mehr Stadtbusse ein. Übrigens: Auch Sonntag, 17. Dezember und Heiligabend (ebenfalls Sonntag) sind in diesem Jahr verkaufsoffen. Dieser Feiertag eignet sich auch dazu, um einige Weihnachtsmärkte auf der Insel zu besuchen. Eine detaillierte Auflistung finden Sie hier.