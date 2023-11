Das ehemalige Einkaufszentrum "El Arenal Park" in Llucmajor steht für drei Millionen Euro zum Verkauf. So wird das Gebäude und die Konzession gleich auf mehreren Immobilienportalen angeboten. Die ausgeschriebene Konzession wird dann bis voraussichtlich 2053 gültig sein.

Bei dem El Arenal Park handelt es sich um ein 2004 erbautes Einkaufszentrum. Dieses wurde damals im Rahmen eines Großprojektes zur Modernisierung der Gemeinde ins Leben gerufen. Es verfügt über vier Geschäftsetagen und drei Parkplätze mit einer Kapazität für 323 Fahrzeuge. Damals kostete der Bau mehr als 17 Millionen Euro. Die spanische Unternehmerin und Modedesignerin Ágatha Ruiz de la Prada entwarf damals das Design für die Gebäudefassade.

Im Jahr 2007 ging es in Konkurs. Im selben Jahr kündigte die Stadtverwaltung den Kauf des Geländes der Sozialversicherung für insgesamt 4,7 Millionen Euro an. Dieser Kauf wurde nie vollzogen und ging in den Besitz der spanischen Bank SAREB über.

Über die aktuelle Ausschreibung gibt es in der Gemeinde verschiedene Reaktionen. So fordern Anwohner und Oppositionsparteien wie Llibertat per Llucmajor und Més, dass das Gebäude wieder in kommunales Eigentum übergeht und für öffentliche Dienstleistungen genutzt wird.