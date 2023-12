Eigentlich ist es der britischen Rockband Dire Straits zu verdanken, dass Tanja Duening und Thomas Ziemer heute unzertrennlich sind. „Wir saßen abends im Hotel zusammen – ich mit meinen Mädels und Thomas am Tisch gegenüber. Angeregt diskutierten wir, von wem das Lied ‚Sultans of Swing’ denn nochmal sei, da mischte sich Thomas ein”, erinnert sich Tanja Duening und ihre Augen strahlen. Der Norddeutsche aus Lübeck gesellte sich kurzerhand an den Tisch der Frauengruppe. Schnell funkte es zwischen den beiden und sie tauschten Telefonnummern aus. Kurios: Thomas Ziemer kannte den eher unbekannten Geburtsort von Tanja. Schließlich kam heraus, dass Tanjas Vater und Thomas Mutter in benachbarten Dörfern groß geworden waren und ihre Jugend dort verbracht hatten.

Tanja und Thomas lernten sich während eines Wanderurlaubs im April 2009 in Port de Sóller kennen. Der Lübecker musste aus gesundheitlichen Gründen seinen eigentlich geplanten Urlaub stornieren und umdisponieren. Er entschied sich – wie Tanja Duening und ihre Freundinnen – für ein paar Tage in dem Hotel Es Port im Tramuntana-Gebirge. Im Mai, etwa einen Monat nach dem ersten Kennenlernen, besuchte Tanja, die ursprünglich aus einem niedersächsischen Dorf stammt, Thomas zum ersten Mal in Lübeck. „Meine Freundinnen meinten damals, dass ich wohl verrückt sei und quasi einen fremden Mann besuche”, erinnert sich Tanja Duening und lacht.

Doch die neue Liebe hatte Bestand. Insgesamt vier Jahre führten die beiden zunächst eine Fernbeziehung und pendelten. „Oftmals trafen wir uns auch auf halber Strecke. Es war immer ein bisschen wie im Urlaub”, erinnert sich Tanja Duening. Im Jahr 2012 beschlossen die beiden schließlich, in Trier zusammenzuziehen. Thomas Ziemer hatte sich dort einen Job als Elektriker gesucht. Denn für Tanja Duening war ein Ortswechsel aufgrund ihres Berufs als Lehrerin dorthin leichter. „Am 1. Januar 2013 zog ich in unser gemeinsames Zuhause ein, Thomas folgte zu seinem 50. Geburtstag im März”, erzählt Duening. Ihre Liebe krönten die beiden 2020 mit der standesamtlichen Hochzeit in Trier.

Das Paar bei seiner standesamtlichen Hochzeit. Foto: privat

Und auch Mallorca blieb das Paar in all den Jahren treu. Insgesamt sechsmal machten die beiden Urlaub auf ihrer Lieblingsinsel, unter anderem in Port de Sóller, Biniraix und Cala d’Or. „Das Reisen war schon immer unsere große Leidenschaft und verbindet uns bis heute.” So waren die beiden neben der Baleareninsel auch auf dem spanischen Festland, in Lettland, Litauen, Polen, auf den Azoren, auf Madeira und in Südafrika unterwegs.

Gemeinsame Urlaube auf Mallorca machen die beiden weiterhin, nachdem sie sich hier vor Jahren kennengelernt haben. Foto: privat

In diesem Jahr stand wieder Mallorca auf dem Reiseplan. „Das Tramuntana-Gebirge ist einfach etwas ganz besonderes und erinnert uns natürlich immer daran, wie alles begann”, erklärt Tanja Duening. Wenn die Liebenden zu Besuch auf der Insel sind, melden sie sich meist zu geführten Wanderungen mit Weinverkostung an, wie zum Beispiel mit dem Wanderlädchen Mallorca Muntanya. Auch im kommenden Jahr werden Tanja und Thomas wohl wieder Urlaub auf ihrer Lieblingsinsel machen. „Mallorca ist etwas, das uns für immer verbindet.”

