Als Mallorca-Fan Thomas Altmaier am Donnerstagnachmittag auf der Webseite der spanischen Weihnachtslotterie seine Losnummer kontrolliert, traut er seinen Augen nicht: Auf die Zahl 88008 entfällt in diesem Jahr "El Gordo", der "Dicke", wie der Hauptgewinn der legendären "Lotería de Navidad" genannt wird. Jedes Los kann sich über satte vier Millionen Euro freuen, auf ein "Décimo", ein Zehntellos, entfallen 400.000 Euro. Altmaier schaut auf seinen eigenen Spielschein und liest dort die Zahl 88007. "Ich konnte es nicht glauben, wir hatten den Hauptpreis um eine Ziffer verpasst."

Und das kam so: Im November verbrachte der Darmstädter gemeinsam mit Frau Renate einen Urlaub auf Mallorca, im heißgeliebten Cala Rajada. "Wir gingen die Straße im Zentrum entlang und entschieden und, im Tabakladen zwei Lose für die Weihnachtslotterie zu kaufen", so Altmaier. "Eigentlich wollten wir die Ziffern unseres Glückstages, da diese aber nicht verfügbar waren, entschieden wir uns für zwei der hinter der Scheibe ausgestellten Spielscheine mit der Nummer 88007.

Kurios: "Als wir zurück zu unserem Mietwagen kamen, fiel uns auf, dass dieser das Nummernschild mit der Zahl 8007 hatte. Wenn das kein gutes Omen ist, dachten wir uns." Zurück in Deutschland, geriet der Besitz der beiden Zehntellose zunächst in Vergessenheit. "Erst als ich in den Nachrichten sah, dass in Spanien die Lotterie ausgespielt wurde, kam ich auf die Idee, unsere Nummern zu kontrollieren", so Altmaier. Und dann war ganz schnell klar: "Wir hätten um ein Haar um 800.000 Euro reicher sein können."

Kleiner Trost für die deutschen Mallorca-Freunde: Auf die Losnummern "neben" dem Gordo, also in diesem Jahr die 88009 sowie Altmaiers 88007 entfielen 2100 Euro pro Spielschein. Der sogenannte "Premio de Aproximación", also der "Fast-Treffer". Traurig, dass es mit dem Hauptpreis knapp nicht geklappt hat, sind Altmaier und Frau Renate nicht. Und eine tolle Mallorca-Anekdote zum Erzählen haben die beiden jetzt allemal ...