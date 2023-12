Worte, herkömmliche Sprachschablonen und Berufsbezeichnungen können nur schwerlich das beschreiben, was die gebürtige Niederländerin Nancy Holten eigentlich im Kern ausmacht. "In meiner Steuererklärung steht jetzt, dass ich Freelancerin bin und im Hauptberuf als Youtuberin agiere", so die 49-Jährige gegenüber MM. Über 70.000 Menschen folgen der spirituellen Lehrerin auf dem Internetportal, wo sie für ihre Follower geleitete Meditationsvideos postet oder innere Einsichten teilt, die ihr aufgrund ihrer außergewöhnlichen Wahrnehmung, wie sie sagt, zuteilwerden. "Ich sehe mich nicht mehr als Lichtarbeiterin, noch als Channel-Medium, denn das klingt für viele Menschen etwas esoterisch. Vielmehr bin ich jemand, der das Bewusstsein, das auch diese menschliche Form mit einschließt, erforscht", erklärt Holten.

Doch nicht nur geistige Welten und Psychologie interessieren die Wahl-Schweizerin besonders. Die Youtuberin macht sich für den Tierschutz stark und engagiert sich auch politisch. Seit Jahren setzt sich Holten, die einst in der Schweizer TV-Reality-Soap "Bauer, ledig, sucht ..." mitwirkte, für ein bedingungsloses Grundeinkommen der Eidgenossen ein und kandidierte parteilos 2023 im Kanton Aargau als Ständerätin.

Vor allem ihr Kampf gegen Kuhglocken in der 3500-Seelengemeinde Gipf-Oberfrick machten die Veganerin vor sechs Jahren gegen ihren Willen weltweit medial berühmt. Sie veröffentlichte zu dem damaligen Zeitpunkt in öffentlichen Netzwerken wie Facebook, dass Kuhglocken aufgrund des Lärms eine Tierquälerei seien. Das deuteten viele Eidgenossen als eine Provokation, wie die Influencerin sagt: "Ich habe damals für einen kleinen Skandal gesorgt. Der Bericht darüber ist um die Welt gegangen und in der Schweiz ist mir viel Hass entgegengebracht worden." Holten sei eigenen Angaben zufolge auf der Straße sogar mit Eiern beworfen worden und hätte Morddrohungen erhalten. Auch die Schweizer Einbürgerung sei ihr daraufhin für Jahre verweigert worden.

Auch auf der Baleareninsel setzte sich Holten für das Wohl der Tiere ein und protestierte öffentlich gegen die Pferdekutschen. "Als empathische Person liegt mir nicht nur das Wohl der Menschen, sondern auch der Tiere am Herzen", so die Holländerin.

Zu Mallorca hat die spirituelle Lehrerin eine ganz besondere Beziehung, wie sie sagt: "Wenn ich mit dem Auto über diese Insel fahre, geht in mir innerlich die Sonne auf. Das ist einfach pure Liebe." Am liebsten würde Holten daher sofort auf die Balearen ziehen. Lediglich ihre Familie würde sie noch in der kleinen Alpenrepublik halten. Denn Holten, die Mutter dreier Kinder ist, wurde erst vor knapp zwei Wochen das zweite Mal Großmutter und will ihren Enkeln zuliebe weiterhin in der Schweiz wohnen bleiben. "Ich habe alles verkauft und wohne in einer WG mit meinen Töchtern. Momentan handele ich nicht aus dem Ego heraus, sondern als Familienmensch."

Zusammen mit der Schauspielerin Liane Evers gibt Nancy Holten Anfang 2024 ein Seminar auf im Osten der Baleareninsel. (Foto: privat)

Am ersten Januar des neuen Jahres ist Nancy Holten bei einer Live-Begegnung auf der Wellness-Finca Mallorca in Cala Rajada zugegen, wo sie von den Kristallschalen-Klängen der Schauspielerin Liane Evers begleitet wird.

In der Weihnachtszeit stehe es für die Menschen derzeit an, stiller zu werden und innerlich aufzuräumen, so Holten. "Der Begriff der sogenannten Raunächte klang für mich bislang spirituell abgehoben. Ich hingegen muss erst selbst etwas erfahren, bevor ich es glaube. Doch tatsächlich spüre ich in diesen Tagen einen starken Impuls zur inneren Einkehr."