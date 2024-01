Noch sind es wenige Tage bis Anfang 2024, doch für die TV-Auswanderer Sascha Winkels, Deniz und Kiana Gülpen steht bereits fest: Das kommende Jahr steht für alle drei im Zeichen des Wandels. Die Patchwork-Familie hat turbulente und aufregende Zeiten hinter sich und ihr „Baby”, wie sie es nennt, das Restaurant Up Up an der Playa de Palma, hat diesen Winter bereits geschlossen.

Erst im Frühjahr 2022 hatte die Familie das Restaurant auf Höhe des Balenario 13 in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Seit November dieses Jahres ist das beliebte Lokal, in dem selbstgemachtes Gulasch, Frikadellen und Sangría serviert wurden, schon wieder Geschichte, und die Räumlichkeiten sind bereits weitervermietet. Doch für die Mallorca-Auswanderer steht fest, dass sie in der Gastronomie, die für sie ein wichtiges finanzielles Standbein darstellte, weitermachen wollen – bloß wie und wo genau, ist noch nicht ganz klar.

„Es ist schade mit dem Up Up, doch sind wir gerade in einer Art Winterpause und sprudeln vor neuen Ideen. Es wird auf dieser inspirierenden Insel anderswo für uns weitergehen.” Zwar haben sich Winkels und Gülpen, wie sie MM sagten, an verschiedenen Standorten Mallorcas mehrere Locations angesehen, doch sei noch nicht die für sie perfekte Immobilie dabei gewesen.

Um eine (göttliche) Eingebung zu bekommen, ist die dreiköpfige Familie bereit, im wahrsten Sinne des Wortes ungewöhnliche Pfade zu beschreiten, und begibt sich hierfür im Januar für Wochen auf Pilgerschaft. „Wir fliegen am 9. Januar auf das spanische Festland, von wo wir dann den Jakobsweg beschreiten werden”, so Deniz Gülpen. Für ihre Pilgerreise hat das Trio erst einmal nur Trekking-Schuhe gekauft, der Rest muss noch in den kommenden Tagen besorgt werden.

Deniz Gülpen ist für die Wanderschaft sogar bereit, auf ihr Make-Up zu verzichten und ihre High Heels zu Hause zu lassen, wie sie scherzend sagt: „Ich müsste einen Zehn-Kilo-Schminkkoffer mitschleppen, das wäre ja etwas zu viel.” Seit zehn Jahren habe die 54-jährige Heinsbergerin bereits die Idee, den Camino de Santiago zu laufen. Und dabei geht es der dreiköpfigen Familie auch um ein Stück Selbstfindung, wie sie sagt: „Wir wollten dabei ohne Ablenkung von außen herausfinden, was wir selbst am liebsten machen möchten.”

In den vergangenen Wochen stand die andere berufliche Säule der „Goodbye Deutschland”-Auswanderer im Fokus, denn Sascha Winkels produziert Mallorca-Videos für namhafte TV-Sender und Ballermann-Sänger. Seit der Schließung des Up Up konnte sich Winkels in der neugewonnen freien Zeit auch etwas stärker auf sich selbst konzentrieren. Das führte dazu, dass er zurück zu seinen musikalischen Wurzeln von vor über 30 Jahren zurückfand.

Ein früherer Gast des Up Up, der Musiker Michael Apfel, verhalf dem TV-Reality-Star zu einem Gastauftritt als Gitarrist in der deutschen Rockband Tyrant Eyes. So kam es, dass Sascha Winkels vor wenigen Tagen zum ersten Mal seit Jahren wieder als Musiker vor einem Publikum auf der Bühne stand, und zwar in der Music Hall Weiher in der Nähe von Mannheim. „Ich habe wieder gemerkt, wo ich hingehöre, und es war für mich ein toller Moment, als Kiana und Deniz auf die Bühne kamen”, schwärmt der 49-Jährige.

Deniz' Tochter Kiana will als Model groß herauskommen.

Auch Deniz’ Tochter Kiana, die im Frühjahr 2023 beim „Palma Fashion Event” ihr Laufsteg-Debüt als Model gab, schmiedet für 2024 eigene große Pläne. Im September durfte die 16-Jährige sogar für die Designerin Pia Bolte auf dem Catwalk bei der New York Fashion Week laufen. MM gegenüber sagte das Nachwuchs-Mannequin: „Es war unglaublich aufregend in Big Apple. Jetzt suche ich nach einer Agentur und Aufträgen in Spanien.”