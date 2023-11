Die neue Folge „Kleine und große Sorgen in Spaniens Süden” der Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” wird am Montag, 6. November, ab 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Mit dabei ist unter anderem Mallorca-Auswanderin Danni Büchner, die sich auf der Insel die Brüste vergrößern ließ.



Nachdem sie 15 Kilogramm abgenommen hatte, zog es sie in eine Schönheitsklinik. Doch Daniela Büchner hat sich diese Operation einfacher vorgestellt. Der „Bild”-Zeitung sagte die in Cala Millor wohnhafte Residentin: „Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, esse absolut kein Schweinefleisch mehr, nichts Süßes und wenig Kohlenhydrate. Das alles zusammen hat gut funktioniert.”

Nach ihrer Ernährungsumstellung trägt Büchner mittlerweile nach eigenen Angaben Kleidergröße 38 und ist mit ihrer Figur sichtlich zufrieden. Nur ihre Oberweite störte Büchner bislang noch und gesteht im Vox-Trailer: "Ich habe sehr lange mit mir gehadert, ob ich eine Brust-OP mache oder nicht". Ob sie von dem Ergebnis der Brust-OP begeistert ist, wird in der heutigen Folge ans Licht kommen. Neben Danni Büchner sind auch weitere Inselresidenten um 20.15 Uhr auf Vox zu sehen. Mallorca-Auswanderer und Gastronom Jürgen Ortmann möchte seine Frau endlich auf die Insel holen, denn ein dreiviertel Jahr Fernbeziehung und Ehe auf Distanz haben Spuren hinterlassen. Jürgen betreibt in Cala Rajada das "Anno 66", doch auch Nicole braucht eine Beschäftigung. "Wäre vielleicht ein Zeltplatz die rettende Geschäftsidee?", heißt es in der Programmbeschreibung. Und auch Caro und Andreas Robens sind mit dabei: Sie wollen einen Yorkshire Terrier aus dem Tierheim zu sich holen. Vor drei Jahren adoptierte das Paar schon einmal einen Hund. Und das nahm bekanntlich kein gutes Ende. Der Vierbeiner wurde von einem anderen Hund totgebissen. Ob sich der Neue im Hause Robens einleben wird, bleibt abzuwarten. Zu guter letzt ist Party-Veranstalter und Entertainer Don Francis, der sich selbst zum "König von Lloret de Mar" ernannt hat, in der Folge zu sehen. Seine signierten Hüte dürfen bei seinen Auftritten nicht fehlen. In einem Vox-Trailer sieht man, wie er bei einem Auftritt die Treppen herunter fällt und sich verletzt.



Wie es für die Mallorca-Auswanderer mit ihren Problemen ergeht und wie sie diese meistern, erfahren Sie in der heutigen Folge um 20.15 Uhr auf Vox. Im Anschluss wird um 23:15 Uhr eine Wiederholungsfolge ausgestrahlt.